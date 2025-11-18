18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bahçeli: Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır
Bahçeli: Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır

Bahçeli: Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 11:09
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “20 şehit için üzüntümüz tarifsiz. Kahraman vatan evlatlarının isimleri milli gönüllere kazınmış geride bıraktığı aileleri de hepimizin namusuna emanet edilmişti. Uçağın nasıl ve niçin düştüğü bu elim olayın sır perdesi aydınlanacak. Askeri kargo uçağımızın düşmesi bilhassa sosyal medya paylaşımlarının iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı zorda bırakmaktır. Sıkıntılı günleri bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri indirilecektir.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli: Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır
Flaş İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdi
Flaş “İmralı” açıklaması! A Haber’de değerlendirdi
Bakan Tunç’tan flaş açıklamalar
Bakan Tunç’tan flaş açıklamalar
Grup toplantısında gündemi damga vuran sözler
Grup toplantısında gündemi damga vuran sözler
İBB davası TRT ve tüm TV’lerde izletilmeli
"İBB davası TRT ve tüm TV'lerde izletilmeli"
Gerekirse İmralı’ya ben giderim
"Gerekirse İmralı'ya ben giderim"
Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır
"Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır"
Özel’in dokunulmazlık dosyası TBMM’de
Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM’de
Zelenskiy yarın Türkiye’ye geliyor!
Zelenskiy yarın Türkiye’ye geliyor!
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Menüye dahil içeceklere ek ücret
Menüye dahil içeceklere ek ücret
Bakanlık açıkladı! 1 ton esrar ele geçirildi
Bakanlık açıkladı! 1 ton esrar ele geçirildi
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster