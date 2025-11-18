Bahçeli: Uçağın düşme sebebi anlaşılacaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “20 şehit için üzüntümüz tarifsiz. Kahraman vatan evlatlarının isimleri milli gönüllere kazınmış geride bıraktığı aileleri de hepimizin namusuna emanet edilmişti. Uçağın nasıl ve niçin düştüğü bu elim olayın sır perdesi aydınlanacak. Askeri kargo uçağımızın düşmesi bilhassa sosyal medya paylaşımlarının iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı zorda bırakmaktır. Sıkıntılı günleri bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri indirilecektir.” ifadelerini kullandı.

