Ağaç AŞ üzerinden kirli rüşvet ağı ifşa oldu! 13 firma tek tek itiraf etti: Seçimlere destek için para istenmiş

İddianamede, MASAK raporuna göre, Ağaç AŞ'den İstanbul Botanik'in hesabına 29 Mart 2024'te 1,5 milyon lira aktarım yapıldığı, HTS kayıtlarında da Durukan ve Polat'ın 2, 5, 9 ve 17 Nisan 2024 tarihlerinde Eyüpsultan Finanskent bölgesinde ortak baz sinyali verdiği bilgileri kaydedildi. İstanbul Botanik'in 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 35 ihale aldığı bilgisi verilen iddianamede, Durukan'ın para verdiğini söylediği tarihten sonra da şirketten iş almaya devam ettiğine işaret edildi.

"SEÇİMLERE DESTEK İÇİN PARA İSTENDİ"

Ağaç AŞ tedariklerinden Çağlayan Tarım adlı firmanın sahibi şüpheli Aleaddin Vardar, iddianamedeki ifadesinde, 2023 yılı sonunda Ağaç AŞ'den 93 milyon 735 bin lira alacağı bulunduğunu, bu süreçte dönemin Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, 2024 yerel seçimlerinde destek için kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. İki ayrı tarihte toplamda 65 milyon lira ödeme aldığını anlatan Vardar, yaklaşık 10 gün sonra Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a 30 bin doları elden teslim ettiğini aktardı.

Vardar, 2024 yılı Mayıs ayında hesabına 20 milyon lira daha yatırıldığını, bu ödemenin ardından Sukas'ın "yukarıdan istendiğini" söyleyerek 10 bin dolar daha talep ettiğini ve bu parayı da Sukas'a makamında elden verdiğini belirtti.

"MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI PARA TRANSFERLERİ VE TARİHLERLE ÖRTÜŞÜYOR"

Şüpheli Vardar'ın ifadelerinin de iddianamede yer alan MASAK kayıtları ve HTS incelemeleriyle örtüştüğü kaydedildi. İddianamede, alacaklarının ödenmesi karşılığında para talep edildiğini beyan eden bir diğer şüpheli, Ağaç AŞ tedarikçilerinden Baydemir Çiçekçilik sahibi Fikret Baydemir oldu.

İfadesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla Ağaç AŞ'den 7 milyon lira civarında alacağı bulunduğunu söyleyen Baydemir, ödemeler gecikince Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a başvurduğunu, Polat'ın ise kendisini dönemin Genel Müdürü Ali Sukas'a yönlendirdiğini kaydetti. Baydemir, Sukas'ın kendisine, ertesi gün 3 milyon lira ödeme yapılacağını, ayrıca 1 milyon 800 bin lira bedelli çek verileceğini, geri kalan borcun kısa sürede kapatılacağını ancak bunun karşılığında 1 milyon lira ödeme yapması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Baydemir, 9 Şubat 2024'te şirket hesabına 3 milyon lira yattığını, talep edilen meblağın tamamını karşılayamadığı için 15 bin doları poşet içinde Ağaç AŞ'ye, makamında olmadığı için Sukas'ın özel kalem görevlisi Murat Or'a teslim ettiğini öne sürdü.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Baydemir'in hesabına 9 Şubat 2024'te 3 milyon lira gönderildiği, Baydemir'in ise parayı 14 Şubat 2024'te çektiği ve HTS ve baz kayıtlarında Baydemir ile Sukas ve Or'un 16 Şubat 2024'te ortak baz sinyali verdiği bilgileri aktarıldı.

Aden Süs Bitkileri sahibi Adem Yavuz'un da şirket yöneticileri tarafından "para verilmezse iş ve ödeme alamayacağı" yönünde baskı gördüğüne ilişkin beyanları iddianameye girdi.

Yavuz, 2022 sonunda Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisini çağırarak, 2023 seçimleri için Ağaç AŞ tedarikçilerinden para toplandığını, kendi payının 500 bin lira olduğunu söylediğini öne sürdü. Yavuz, hesabına ertesi gün şirketten aynı tutarda ödeme yapıldığını, bu parayı çekerek Ali Sukas'a götürdüğünü ve Sukas'ın talimatıyla parayı dövize çevirip yaklaşık 22 bin doları özel kalem görevlisi Murat Or'a teslim ettiğini beyan etti.

İddianamede, MASAK raporu ve HTS kayıtlarında para transferleri ve tarihlerin örtüştüğünün altı çizildi.

"SEÇİM İÇİN ARAÇ GÖNDERMEM İSTENDİ"

Şüpheli Ahmet Sarı, iddianamedeki ifadesinde, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, eşinin milletvekili adaylığı döneminde seçim çalışmaları için kendisinden araç istediğini belirtti. Ağaç AŞ ve bağlı birimlerden yüksek tutarlı alacakları bulunduğu için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını savunan Sarı, kaç araç gönderdiğini cezaevi koşulları nedeniyle hatırlamadığını ancak plakalarıyla birlikte savcılığa sunacağını bildirdi.

"İBB İŞTİRAKLARİNDEN 3 MİLYAR TL'DEN FAZLA ALACAĞIM VAR"

Sarı, halen İBB ve iştiraklerinden 3 milyar liranın üzerinde alacağı bulunduğunu idda etti. Ahmet Sarı'nın avukatının savcılığa ilettiği dilekçede, seçim çalışmaları için talep edildiği belirtilen ve daha sonra Ali Sukas'a teslim edilen 9 aracın plakaları verildi.

Ayrıca gizli tanık Gürgen, Ahmet Sarı'nın yaptığı işler karşılığında 250 milyon liranın Ertan Yıldız aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na gönderildiğini iddiasında bulundu. İddianamede, PTS kayıtları ve dosyaya giren görsellerle bu araçların ilgili tarihlerde seçim faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, rüşvet karşılığı sağlanan 9 aracın, İmamoğlu suç örgütünün "sistem" adlı yapısına aktarılan menfaatin bir parçası olduğu ve araçların seçimde kullanılmasının bunu doğruladığı değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli İsmail Sarı da kardeşi Ahmet Sarı'nın beyanlarını doğrulayarak, ödemelerin geciktirilmesi nedeniyle şirketin zor durumda kaldığını, bu süreçte Fatih Keleş'in yüzde 5-7 komisyon istediğini, bunu birçok kez ağabeyi Ahmet Sarı'dan duyduğunu aktardı.