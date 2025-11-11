İmamoğlu'nun "rüşvet çarkı" iddianamede! Capacity AVM'den tehdit ile 5 milyon dolar talebi

Ali Rıza Akyüz- A Haber Arşiv

"BORCUNUZ VAR" DEYİP RÜŞVET İSTEDİLER!

Akyüz, "17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz, Bakırköy'e borcunuz var" diyerek "otoparkı birlikte işletelim" talebinde bulundu. Görüşme bu şekilde sona erdi. Takip eden günlerde görüşmeler, AVM'nin avukatları Mehmet İplikçioğlu, İsmail Serdar İplikçioğlu ve mimar Sefer Kocabaş üzerinden sürdü.

Bu süreçte Ali Rıza Akyüz, "nakit 3 milyon dolar verilmesi halinde ruhsat probleminin çözüleceğini" söyledi. Bu teklif, avukatlar tarafından AVM sahiplerine iletildi, ancak müvekkiller talebi reddetti.

MASLAK'TA 2 KEZ GÖRÜŞTÜLER!

Bir süre sonra Ali Rıza Akyüz, Sefer Kocabaş'ı arayarak Mehmet İplikçioğlu'nun Süleyman Atik isimli kişiyle görüşmesi gerektiğini iletti. Tanıkların beyanına göre iki taraf, Maslak 42 binasında yer alan 17. kat 1704 numaralı dairede iki kez bir araya geldi.

İMAMOĞLU ADINA 5 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

İlk görüşmede Süleyman Atik, 5 milyon doların istendiğini, bu gibi konularda özel olarak yetkilendirildiğini, kendisinin sadece aracı olduğunu söyledi. "Bu tür görüşmeleri ben yürütüyorum, bana ait bir talep değil" ifadelerini kullandı. İkinci görüşme 16 Ekim'de yapıldı.

Bu kez Atik, 5 milyon doların taksitle ödenebileceğini, paranın da otopark inşaatında kullanılacağını belirtti. Rüşvet teklifinin yeniden reddedilmesi üzerine, Atik tehditkâr bir tavır sergileyerek "bina için deprem riski raporu alınır, idari para cezası uygulanır, AVM'ye kimse gelmez" ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Mustafa Keleş'in sunduğu ses kaydı incelemeye alındı. Kayıtta, Süleyman Atik'in Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit rüşvet talep ettiği açıkça duyuluyor.