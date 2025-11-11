İmamoğlu'nun "rüşvet çarkı" iddianamede! Capacity AVM'den tehdit ile 5 milyon dolar talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede örgüt üyesi olduğu belirlenen Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Capacity AVM sahipleri ile ruhsatı başvurusu üzerinden yaptığı görüşmede 3 milyon dolar istedi. 2. görüşmede ise Süleyman Atik deveye girdi ve bu kez 5 milyon dolar talep edildi. Rüşvet teklifinin yeniden reddedilmesi üzerine, Atik tehditkar bir tavır sergileyerek “bina için deprem riski raporu alınır, idari para cezası uygulanır, AVM’ye kimse gelmez” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan, hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025'te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul'daki ünlü Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep ettiği ortaya çıkmıştı. Bu konu İBB'ye yönelik iddianamede yer aldı.
Bakırköy'de bulunan Capacity AVM'nin ortaklarının belediyeye otopark işletme ruhsatı için başvuru yaptı. AVM ortakları Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra İmamoğlu'nu tebrik için ziyaret etti. Görüşme sırasında otopark ruhsatı başvurusu konusu açılınca, örgüt üyesi olduğu belirlenen Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz devreye girdi.
"BORCUNUZ VAR" DEYİP RÜŞVET İSTEDİLER!
Akyüz, "17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz, Bakırköy'e borcunuz var" diyerek "otoparkı birlikte işletelim" talebinde bulundu. Görüşme bu şekilde sona erdi. Takip eden günlerde görüşmeler, AVM'nin avukatları Mehmet İplikçioğlu, İsmail Serdar İplikçioğlu ve mimar Sefer Kocabaş üzerinden sürdü.
Bu süreçte Ali Rıza Akyüz, "nakit 3 milyon dolar verilmesi halinde ruhsat probleminin çözüleceğini" söyledi. Bu teklif, avukatlar tarafından AVM sahiplerine iletildi, ancak müvekkiller talebi reddetti.
MASLAK'TA 2 KEZ GÖRÜŞTÜLER!
Bir süre sonra Ali Rıza Akyüz, Sefer Kocabaş'ı arayarak Mehmet İplikçioğlu'nun Süleyman Atik isimli kişiyle görüşmesi gerektiğini iletti. Tanıkların beyanına göre iki taraf, Maslak 42 binasında yer alan 17. kat 1704 numaralı dairede iki kez bir araya geldi.
İMAMOĞLU ADINA 5 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER
İlk görüşmede Süleyman Atik, 5 milyon doların istendiğini, bu gibi konularda özel olarak yetkilendirildiğini, kendisinin sadece aracı olduğunu söyledi. "Bu tür görüşmeleri ben yürütüyorum, bana ait bir talep değil" ifadelerini kullandı. İkinci görüşme 16 Ekim'de yapıldı.
Bu kez Atik, 5 milyon doların taksitle ödenebileceğini, paranın da otopark inşaatında kullanılacağını belirtti. Rüşvet teklifinin yeniden reddedilmesi üzerine, Atik tehditkâr bir tavır sergileyerek "bina için deprem riski raporu alınır, idari para cezası uygulanır, AVM'ye kimse gelmez" ifadelerini kullandı.
Müştekilerden Mustafa Keleş'in sunduğu ses kaydı incelemeye alındı. Kayıtta, Süleyman Atik'in Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit rüşvet talep ettiği açıkça duyuluyor.
