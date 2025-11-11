İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi

15:25 11 Kasım 2025

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısıyla yaklaşık 4 bin sayfalık dev iddianamenin detaylarını açıkladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Başsavcılık'tan son gelişmeleri ve iddianamenin sarsıcı ayrıntılarını aktardı. Mercan, "Ekrem İmamoğlu farklı suçlardan toplamda 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor. İddianame de yaklaşık yarım saat sonra mahkemeye sunulacak. Sonrasındaysa mahkeme kabul ettikten sonra yargılama süreci başlayacak." dedi.

İTİRAFÇI SOYTEKİN'İN DURUMU NETLEŞTİ: "DAHA FAZLA BİLGİ SAKLADI"

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan, ardından tekrar tutuklanan Adem Soytekin'in durumuna Başsavcılığın açıklık getirdiğini ifade eden Mercan, Soytekin'in verdiği bilgilerin eksik olduğunun tespit edildiğini söyledi. Mercan, Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasını, "Evet, Adem Soytekin örgüt hakkında bize önemli bilgiler verdi fakat örgütün şemasına bakıldığında örgütte önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte daha fazla bilgiyi sakladığını düşündüğümüzden dolayı ve vermiş olduğu beyanlar çelişkili olduğundan dolayı tekrar tutuklanmasına karar verildi." şeklinde aktardı.

RÜŞVET HAVUZU, YURT DIŞI KREDİLER... İŞTE PARANIN İZİ

İddianamede yer alan ve suç örgütünün finansal yapısını deşifre eden "rüşvet havuzu" ve yurt dışı kredileriyle ilgili iddiaları da paylaşan Mustafa Kadir Mercan, kamunun uğratıldığı zararın boyutuna dikkat çekti. Mercan, örgütün para trafiğini nasıl yönettiğini şu ifadelerle özetledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bir rüşvet havuzu var ve belli başlı firmalara, belli başlı kişilere kurmuş olduğu rüşvet havuzundan paralar aktarıldığı tespit edilmiş durumda... Son 10 yılda kamuyu yaklaşık 160 milyon TL zarara uğratmış. 24 milyon dolarsa yine kamuyu zarara uğratmış durumda... Yurt dışından almış olduğu kredileri de, örnek veriyorum metro yapımı için bir kredi alınıyor fakat belli bir miktarı metro yapımına aktarılıyor, fakat diğer miktarlar farklı hesaplara, farklı kişilere aktarılıyor ya da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere aktarılıyor."

DELİLLER SADECE İFADELERDEN İBARET DEĞİL

Soruşturmanın sadece itirafçı beyanlarına dayanmadığının Başsavcılık tarafından özellikle vurgulandığını belirten Mercan, iddianamedeki somut delillere işaret ederek, "Ekrem İmamoğlu için hem de örgüt için iddianamenin içerisinde hem video kayıtları var, hem fotoğraflar var hem de ses kayıtları var. Yani sadece o kamuoyunda olduğu gibi örnek veriyorum Adem Soytekin'in vermiş olduğu ifadelerle veya Ertan Yıldız'ın vermiş olduğu ifadeler kapsamında yapılan operasyonlar değil, bizzat delilli ve belgeli olarak yapılan operasyonlardı. Bunun da Başsavcılık altını çizdi." dedi.