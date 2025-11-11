İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik iddianame tamamlandı. 3900 sayfadan oluşan ve 402 şüpheliyi içeren iddianamede Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar TL olduğu vurgulanırken 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
İBB iddianamesi tamamlanırken Ekrem İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezasıyla cezalandırılması istendi.
İDDİANAMEDE RÜŞVET HAVUZU VE YURT DIŞI KREDİ DETAYI
Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısıyla yaklaşık 4 bin sayfalık dev iddianamenin detaylarını açıkladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Başsavcılık'tan son gelişmeleri ve iddianamenin sarsıcı ayrıntılarını aktardı. Mercan, "Ekrem İmamoğlu farklı suçlardan toplamda 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor. İddianame de yaklaşık yarım saat sonra mahkemeye sunulacak. Sonrasındaysa mahkeme kabul ettikten sonra yargılama süreci başlayacak." dedi.
İTİRAFÇI SOYTEKİN'İN DURUMU NETLEŞTİ: "DAHA FAZLA BİLGİ SAKLADI"
Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan, ardından tekrar tutuklanan Adem Soytekin'in durumuna Başsavcılığın açıklık getirdiğini ifade eden Mercan, Soytekin'in verdiği bilgilerin eksik olduğunun tespit edildiğini söyledi. Mercan, Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasını, "Evet, Adem Soytekin örgüt hakkında bize önemli bilgiler verdi fakat örgütün şemasına bakıldığında örgütte önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte daha fazla bilgiyi sakladığını düşündüğümüzden dolayı ve vermiş olduğu beyanlar çelişkili olduğundan dolayı tekrar tutuklanmasına karar verildi." şeklinde aktardı.
RÜŞVET HAVUZU, YURT DIŞI KREDİLER... İŞTE PARANIN İZİ
İddianamede yer alan ve suç örgütünün finansal yapısını deşifre eden "rüşvet havuzu" ve yurt dışı kredileriyle ilgili iddiaları da paylaşan Mustafa Kadir Mercan, kamunun uğratıldığı zararın boyutuna dikkat çekti. Mercan, örgütün para trafiğini nasıl yönettiğini şu ifadelerle özetledi:
"Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bir rüşvet havuzu var ve belli başlı firmalara, belli başlı kişilere kurmuş olduğu rüşvet havuzundan paralar aktarıldığı tespit edilmiş durumda... Son 10 yılda kamuyu yaklaşık 160 milyon TL zarara uğratmış. 24 milyon dolarsa yine kamuyu zarara uğratmış durumda... Yurt dışından almış olduğu kredileri de, örnek veriyorum metro yapımı için bir kredi alınıyor fakat belli bir miktarı metro yapımına aktarılıyor, fakat diğer miktarlar farklı hesaplara, farklı kişilere aktarılıyor ya da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere aktarılıyor."
DELİLLER SADECE İFADELERDEN İBARET DEĞİL
Soruşturmanın sadece itirafçı beyanlarına dayanmadığının Başsavcılık tarafından özellikle vurgulandığını belirten Mercan, iddianamedeki somut delillere işaret ederek, "Ekrem İmamoğlu için hem de örgüt için iddianamenin içerisinde hem video kayıtları var, hem fotoğraflar var hem de ses kayıtları var. Yani sadece o kamuoyunda olduğu gibi örnek veriyorum Adem Soytekin'in vermiş olduğu ifadelerle veya Ertan Yıldız'ın vermiş olduğu ifadeler kapsamında yapılan operasyonlar değil, bizzat delilli ve belgeli olarak yapılan operasyonlardı. Bunun da Başsavcılık altını çizdi." dedi.
402 ŞÜPHELİ, 4 BİN SAYFA... İŞTE İSTENEN REKOR CEZALAR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aylardır süren yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Esra Akyürek, Başsavcı Akın Gürlek'in basın toplantısı sonrası son gelişmeleri ve iddianamenin şok eden ayrıntılarını olay yerinden aktardı. Akyürek, "402 şüpheli, yaklaşık 3.900 sayfa, 4 bine yakın sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. İstenen cezanınsa 828 yıl 2 aydan 2.352 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede 143 farklı eylem konusu hakkında suçlama yöneltilmiş. Suçlamanın genel başlıklarına baktığımızda suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER LİSTENİN BAŞINDA
İddianamede, örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak gösterilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin üst düzey yöneticilerinin yer aldığını belirten Akyürek, o isimleri tek tek sıralayarak, "Kamu davası açılanlardan 99 kişi ise örgüt mensubu olarak nitelendirildi. Bunlardan 7 kişi örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak gösteriliyor. Kimler bunlar? Kurucu ve lider Ekrem İmamoğlu. Yöneticiler ise Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün isimleri geçiyor. Bunlar da yöneticiler arasında. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin isimlerinin geçtiğini görüyoruz." dedi.
İMAMOĞLU'NA 142 AYRI EYLEMDEN SUÇLAMA
İddianamede Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların çok sayıda ve çeşitli olduğunu vurgulayan Esra Akyürek, İmamoğlu hakkındaki özel bölümün detaylarını aktardı ve "Ekrem İmamoğlu hakkında özel bir kısım var ve bu kısımda da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvetten 12 kez, suç gelirlerinin aklanması 7 kez, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık yine 7 kez... İhaleye fesat karıştırma 70 kez... Pek çok suçtan, pek çok farklı suçtan 142 eylem üzerinden cezalandırılması talep edilmiş." dedi.
İTİRAFÇILAR DOSYAYI DERİNLEŞTİRDİ, SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
Dosyanın bu denli kapsamlı hale gelmesinde itirafçıların ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının kilit rol oynadığını belirten Akyürek, soruşturmanın daha da genişleyebileceğinin sinyalini vererek, "Etkin pişmanlıktan 76 kişinin faydalandığı yer alıyor. İtirafçı olmak isteyenler ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin vermiş olduğu beyanlar, yeni isimlerin gelmesine ve yeni isimlerin ifadeye çağrılmasına yol açmıştı. Bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın halen devam ettiği belirtiliyor. Bu kapsamda da onlar için ayrıca açıklamalar elbette ki gelecektir. O yüzden daha da genişleyebilir." dedi.
2 BAŞKAN İÇİN YARGILAMA TALEBİ
2352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Ekrem İmamoğlu’nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İmamoğlu'na yönelik suçlamalar arasında suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma ve irtikap var. Öte yandan iddianamede İmamoğlu'nun ilk amacının maddi zenginleşme olduğu kaydedildi
402 ŞÜPHELİDEN 76 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
İŞTE MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibariyle iddianamemizle (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)' i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanuna Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.
Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.
İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,
Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delilerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malina Zara Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanuna Muhalefet suçlarından, Olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.
Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.
