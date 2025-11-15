15 Kasım 2025, Cumartesi
Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

15.11.2025 04:32
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:03:04:17 TSİ
Enlem:39.24083 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:7 km

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI SON DEPREMLER

2025-11-15 04:14:05 39.19389 28.28639 5.79 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:09:45 39.25361 28.09056 5.38 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:04:47 39.22556 28.16028 4.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:54:39 39.19417 28.23972 7.47 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:52:49 38.16778 38.67194 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-11-15 03:49:01 39.185 28.32333 5.02 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:40:26 39.25056 28.16 5.28 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:35:59 39.19139 28.31028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:26:33 39.22722 28.15472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:24:27 39.2425 28.16278 5.36 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:21:47 39.21556 28.16389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:21:04 39.2575 28.15139 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:16:52 37.87639 36.6525 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-11-15 03:16:38 39.17194 28.31889 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:14:35 39.22667 28.18889 6.07 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:11:39 39.21917 28.1725 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:09:17 39.23556 28.175 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:04:17 39.24083 28.16 7.0 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:57:40 38.20722 37.88083 5.71 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-15 02:54:34 39.27083 28.13611 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:48:40 39.22194 28.15806 6.73 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:35:55 39.23417 29.0375 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:35:11 39.24139 29.02028 11.73 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:26:43 39.26028 29.0025 12.41 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:22:34 40.46111 26.76972 11.49 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.98 km] Gelibolu (Çanakkale)
2025-11-15 02:20:05 38.20083 37.88778 9.59 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-15 02:13:25 39.23139 28.14389 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

