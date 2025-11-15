Balıkesir’de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.