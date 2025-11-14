Yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü! Siyasilerden taziye mesajları

(fotoğraf: x platformu - ekran görüntüsü)

ORMAN TEŞKİLATI VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilota rahmet dileyerek şöyle konuştu:

Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın sona ermesine Hırvatistan'ın Senj kentine ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yedilerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.