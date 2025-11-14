Yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü! Siyasilerden taziye mesajları
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağıyla irtibatın kesildiğini duyurdu. Bir uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Bakan Yumaklı, bir pilotun şehit olduğunu açıkladı. Olaya ilişkin siyasilerden de başsağlığı mesajları gelirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yedilerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada irtibatın kesildiği uçağın enkazına ulaşıldığını olayda bir pilotun şehit olduğunu açıkladı. Elim kazaya ilişkin siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi.
ORMAN TEŞKİLATI VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilota rahmet dileyerek şöyle konuştu:
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın sona ermesine Hırvatistan'ın Senj kentine ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yedilerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
FİDAN'DA ACILI AİLEYE BAĞSAĞLIĞI MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşme sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.
"ŞEHİT PİLOTA ALLAHTAN RAHMET"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza-kırmaya uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli aile ve orman teşkilatımıza başsağlığı belgesi. Mekânı cennet olsun.
"KAZA MİLLETÇE YÜREĞİMİZİ YAKTI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşüşü milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; Ailemize ve Orman Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.
"ŞEHİDİMİZİN DÜNYASI CENNET OLSUN"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşme sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, aile ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin dünyası cennet olsun.
"KAZAYI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, Hırvatistan'dayken planlı bakım faaliyeti için meydana gelen, gelen elemin kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailemiz, Orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başlamayı diliyorum.
"ŞEHİDİMİZİN MEKÂNI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşme sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
İstanbul Valisi Davut Gül:
Aziz şehidimizin makamı âli olsun. Rabbim, şehidimizin muhterem ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun.
"KEDERLİ AİLEYE VE SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da azalması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenildi. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli aileye ve sevedilerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
