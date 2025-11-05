Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yarınki toplantısı ertelendi

05 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 18:15 Güncelleme: 05.11.2025 18:26
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

SÜREÇ KOMİSYONU ERTELENDİ
