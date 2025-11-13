13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.11.2025 15:19
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 3 yaralı Filistinlinin Türkiye’ye Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucu getirildiğini açıkladı.

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere Gazze'den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı 3 Filistinli, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tedavilerine devam etmek üzere Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde Türk makamlarının çalışmaları sonucunda 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonuyla 449 hasta ve yaralı ile 488 refakatçi Gazze'den Türkiye'ye getirildi.

Gazze Filistin’in bir parçasıdırGazze Filistin’in bir parçasıdır "GAZZE FİLİSTİN'İN BİR PARÇASIDIR"
İsrail işgal güçleri yıkılıyor!İsrail işgal güçleri yıkılıyor! İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ YIKILIYOR!
İsrail’de Türk askeri hazımsızlığı!İsrail’de Türk askeri hazımsızlığı! İSRAİL'DE TÜRK ASKERİ HAZIMSIZLIĞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi Dışişleri Bakanlığı kaynakları duyurdu! Yaralı 3 Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör