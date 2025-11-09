09 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de Türk askeri hazımsızlığı! Katillerin sözcüsü Bedrosian'dan Gazze'de görev gücü açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 17:34 Güncelleme: 09.11.2025 17:43
İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, İsrail işgal güçlerinin çekilmesinin ardından Gazze’nin güvenliğini devralması planlanan uluslararası gücün bir parçası olarak Türk askerlerinin görevlendirilmeyeceğini iddia etti.

Sözcü Shosh Bedrosian, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Gazze'de Türk askerlerinin botları olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki yıldır süren savaşı sona erdirmeye yönelik planı, Geçici Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güvenliğini kademeli olarak İsrail işgal güçlerinden devralmasını öngörüyor.

Gazze Şeridi, A Haber ArşivGazze Şeridi, A Haber Arşiv

Ancak bu güç henüz kurulmadı ve birçok ülke, söz konusu gücün BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD TÜRKİYE'NİN YER ALACAĞINI DOĞRULAMIŞTI

İsrail'in Türk askerlerine yönelik itirazları hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir güvenlik konferansında, "Türkiye'nin bu süreçte yer alacağını" söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini belirterek, Washington'un "İsrail topraklarına yabancı asker konuşlandırılması konusunda" Tel Aviv'e herhangi bir baskı yapmayacağını ifade etmişti.

İsrail'de Türk askeri hazımsızlığı! Katillerin sözcüsü Bedrosian'dan Gazze'de görev gücü açıklaması
