İsrail’de Türk askeri hazımsızlığı! Katillerin sözcüsü Bedrosian’dan Gazze’de görev gücü açıklaması

ABD TÜRKİYE'NİN YER ALACAĞINI DOĞRULAMIŞTI

İsrail'in Türk askerlerine yönelik itirazları hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir güvenlik konferansında, "Türkiye'nin bu süreçte yer alacağını" söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini belirterek, Washington'un "İsrail topraklarına yabancı asker konuşlandırılması konusunda" Tel Aviv'e herhangi bir baskı yapmayacağını ifade etmişti.