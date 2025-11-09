İsrail'de Türk askeri hazımsızlığı! Katillerin sözcüsü Bedrosian'dan Gazze'de görev gücü açıklaması
İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, İsrail işgal güçlerinin çekilmesinin ardından Gazze’nin güvenliğini devralması planlanan uluslararası gücün bir parçası olarak Türk askerlerinin görevlendirilmeyeceğini iddia etti.
Sözcü Shosh Bedrosian, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Gazze'de Türk askerlerinin botları olmayacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki yıldır süren savaşı sona erdirmeye yönelik planı, Geçici Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güvenliğini kademeli olarak İsrail işgal güçlerinden devralmasını öngörüyor.
Ancak bu güç henüz kurulmadı ve birçok ülke, söz konusu gücün BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini savunuyor.
ABD TÜRKİYE'NİN YER ALACAĞINI DOĞRULAMIŞTI
İsrail'in Türk askerlerine yönelik itirazları hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir güvenlik konferansında, "Türkiye'nin bu süreçte yer alacağını" söylemişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini belirterek, Washington'un "İsrail topraklarına yabancı asker konuşlandırılması konusunda" Tel Aviv'e herhangi bir baskı yapmayacağını ifade etmişti.
