12 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan net mesaj: Gazze Filistin'in bir parçasıdır

Bakan Fidan'dan net mesaj: Gazze Filistin'in bir parçasıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 19:15 Güncelleme: 12.11.2025 19:40
ABONE OL
Bakan Fidan’dan net mesaj: Gazze Filistin’in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, " Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları...
"Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Gazze'de geçici barınma alanlarının oluşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan net mesaj: Gazze Filistin’in bir parçasıdır Bakan Fidan’dan net mesaj: Gazze Filistin’in bir parçasıdır Bakan Fidan’dan net mesaj: Gazze Filistin’in bir parçasıdır
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör