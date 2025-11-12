Bakan Fidan’dan net mesaj: Gazze Filistin’in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Gazze'de geçici barınma alanlarının oluşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

