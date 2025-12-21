Aslan yeni yıla kayıpsız girmek istiyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek. Cimbom sezonun ilk yarısını kayıpsız kapatıp yeni yıla 3 puanla girmek isterken Icardi, gol atması halinde Galatasaray tarihinin ligde en golcü yabancı oyuncusu olacak. İşte maçın ilk 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Kasımpaşa:
ASLAN SEZONUN İLK YARISINDA KAYIP İSTEMİYOR
Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 15 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.
Galatasaray, sezonun ilk yarısının son maçında Kasımpaşa karşısında kayıp yaşamadan yeni yıla 3 puanla girmek istiyor.
OYNANAN MAÇLARDA CİMBOM ÜSTÜN
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 87 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan iki maç da 3-3'lük skorlarla sona erdi.
LİGDE EVİNDE 26 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmiyor. RAMS Park'ta ligde son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan maçların 21'ini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Aslan ligde son olarak evinde Samsunspor ile oynadı ve 3-2'lik skorla yendi.
ICARDI-OSIMHEN VE SANE ÖN PLANDA
Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'da 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde de Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 8 gol atan Icardi'nin ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı 3, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.
KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz haftaki Antalyaspor karşılaşmasıyla 59 golle Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi, Kasımpaşa filelerini havalandırması durumunda Süper Lig'de 60. golünü kaydedecek ve Galatasaray'ın ligde en çok gol kaydeden yabancı futbolcusu olacak.
SANE'DEN ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, son haftalarda hücumda takımına önemli katkılar veriyor. Ligde Fenerbahçe derbisiyle başlayan süreçte Sane, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam 6 gol sevinci yaşadı.
LİGDE 36 GOL ATIP 12 GOL YEDİ
Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, hücum ve savunma istatistiklerinde de üst sıralarda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 16 haftada 36 gol kaydederken, Fenerbahçe ile ligin en golcü takımları olarak yer alıyor. Savunmada da başarılı performans sergileyen Aslan, yediği 12 golle de 9 gollü Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım. Galatasaray ayrıca 6 mücadelede de kalesini gole kapadı.
TORREIRA SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 18. haftada oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
ÇOK SAYIDA İSİM YOK
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasından birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldı. Osimhen ayrıca Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Berkan Kutlu'nun ise tedavileri devam ediyor. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da yer alamayacak.
ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
