Başkan Erdoğan’dan şehit İlker Aykut’un babasına taziye telefonu: Onlar Peygamberimize komşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

Baba Aykut da "Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.