Başkan Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu: Onlar Peygamberimize komşu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da aileyi ziyaret etti. Şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini ileten Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Aykut ile görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Baba Aykut da "Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.
