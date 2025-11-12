Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine acı haber böyle verildi: Osman Amca artık bir şehit babasısın...
Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 37 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın acı haberi, memleketi Muğla’nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Osman Kuran’a, acı haber askeri yetkililer tarafından “Osman Amca, artık bir şehit babasısın” sözleriyle bildirildi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.
Şehidin babası Osman Kuran'a şehadet haberi, "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." sözleriyle verildi.
Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
- 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
- Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor
- TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?
- CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…
- Sakın kazımayın! Duvardaki yapışkan izlerini çıkaran doğal çözüm: Yıllardır göz önündeymiş
- WhatsApp o sorunu çözüyor: Tanımadığınız numaralardan mesaj almak artık isteğe bağlı!
- Sadece bir malzemeyle! İz bırakmayan ayna temizliğinin anahtarı ne?
- BEDAŞ’tan uyarı! 21 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?