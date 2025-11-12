12 Kasım 2025, Çarşamba
Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine acı haber böyle verildi: Osman Amca artık bir şehit babasısın...

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine acı haber böyle verildi: Osman Amca artık bir şehit babasısın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.11.2025 09:15 Güncelleme: 12.11.2025 09:20
Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın ailesine acı haber böyle verildi: Osman Amca artık bir şehit babasısın...

Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 37 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın acı haberi, memleketi Muğla’nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Osman Kuran’a, acı haber askeri yetkililer tarafından “Osman Amca, artık bir şehit babasısın” sözleriyle bildirildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

"OSMAN AMCA ARTIK BİR ŞEHİT BABASISIN!"

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.



Şehidin babası Osman Kuran'a şehadet haberi, "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." sözleriyle verildi.



Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.



Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

