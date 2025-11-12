Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Şehitlerin hikayeleri yürekleri yaktı



ÇOCUKLUK ARKADAŞINI PAYLAŞTI SAATLER SONRA ŞEHADET HABERİ GELDİ

Şehit Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce 9 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin senei devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.