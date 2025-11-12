Viral Galeri Viral Liste Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Şehitlerin hikayeleri yürekleri yaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi ile 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, şehitlerin hikayeleri ise yürekleri dağladı. Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı. Öte yandan şehit Astsubay Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce şehit olan arkadaşıyla aynı gün şehit olduğu ortaya çıktı.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şahadet haberi Bilecik'teki ailesine dün verilmişti.

Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asıldı. C130 kargo uçağında 20 şehitten biri Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı.

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" dedi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA AYNI GÜN ŞEHİT DÜŞTÜ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının GürcistanAzerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personelin içerisinde yer alan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberinin ateşi Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI PAYLAŞTI SAATLER SONRA ŞEHADET HABERİ GELDİ
Şehit Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce 9 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin senei devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.

