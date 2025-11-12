Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Şehitlerin hikayeleri yürekleri yaktı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi ile 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, şehitlerin hikayeleri ise yürekleri dağladı. Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı. Öte yandan şehit Astsubay Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce şehit olan arkadaşıyla aynı gün şehit olduğu ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:08