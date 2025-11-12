Viral Galeri Viral Liste Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısından yürek yakan sözler: Pilot olmak çocukluk hayaliydi

Türkiye, askeri uçak kazasında şehit olan 20 askerimize ağlıyor. Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz da vardı. Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenilirken şehidin acılı dayısı Aydın Devrim, 'Pilot olmak hayaliydi.' dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Kazada, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu.

Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine gece saatlerinde İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından haber verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Haberi alan baba Kadir Korkmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şehidin kız kardeşinin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkran Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi de şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM"
Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği. Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.

