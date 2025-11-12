Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısından yürek yakan sözler: Pilot olmak çocukluk hayaliydi
Türkiye, askeri uçak kazasında şehit olan 20 askerimize ağlıyor. Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz da vardı. Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenilirken şehidin acılı dayısı Aydın Devrim, 'Pilot olmak hayaliydi.' dedi.
