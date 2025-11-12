Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısından yürek yakan sözler: Pilot olmak çocukluk hayaliydi

"CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM"

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz'ın en son Pazar günü oğlunun doğum gününü kutlamak için geldiği ve daha sonra göreve gittiği. Ailesine 'cuma günü yanınızdayım, geleceğim' dediği öğrenildi.