Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e Kabine üyelerinden peş peşe tepki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlattı. Kabine üyelerinden ise Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine peş peşe tepki yağdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in Ümraniye'de partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmaları eleştirirken yargı mensuplarını hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, Özel'in Cumhurbaşkanına hitaben, "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu sözler nedeniyle Özel hakkında iki ayrı suç kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaların "kararlılık ve titizlikle" devam edeceğini vurguladı.
TEPKİ YAĞDI
Kabine üyelerinde CHP Genel Başkanı Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine peş peşe tepki yağdı.
"ÇİRKİN VE SAYGISIZ SÖZLERİNİ LANETLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Çelik şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.
Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır.
Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.
Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."
"SİYASETİ KİN VE ÖFKE DİLİYLE DEĞİL, NEZAKETLE YÜRÜTECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır.
Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin hizmetkârı olarak, gece gündüz demeden, ülkemizi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Odak noktamız, her zaman olduğu gibi, birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır.
Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir."
BURHANETTİN DURAN: MESNETSİZ SUÇLAMALAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Burhanettin Duran, CHP Genel BaşkanI Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarfettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz."
"CUMHURBAŞKANIMIZA DİL UZATMA CÜRETİNDE BULUNAMAZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin iftiralarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, seviyesizliğin ve had bilmezliğin son örneğidir. Gerilim ve tehdit diline yaslanarak kendince siyaset ürettiğini sanan Özel, bugün de aynı çirkin üslubu sürdürmüştür. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen her söz, bu milletin iradesine uzanan bir saldırıdır. Özgür Özel, kabadayılık taslayarak, parmak sallayarak ve tehditler savurarak siyaset yapılmaz. Makamı ne olursa olsun hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza dil uzatma cüretinde bulunamaz."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Siyaset, millete hizmet yoludur. Saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir. Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.
