Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e Kabine üyelerinden peş peşe tepki

BURHANETTİN DURAN: MESNETSİZ SUÇLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Burhanettin Duran, CHP Genel BaşkanI Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarfettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz."

"CUMHURBAŞKANIMIZA DİL UZATMA CÜRETİNDE BULUNAMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin iftiralarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, seviyesizliğin ve had bilmezliğin son örneğidir. Gerilim ve tehdit diline yaslanarak kendince siyaset ürettiğini sanan Özel, bugün de aynı çirkin üslubu sürdürmüştür. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen her söz, bu milletin iradesine uzanan bir saldırıdır. Özgür Özel, kabadayılık taslayarak, parmak sallayarak ve tehditler savurarak siyaset yapılmaz. Makamı ne olursa olsun hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza dil uzatma cüretinde bulunamaz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Siyaset, millete hizmet yoludur. Saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir. Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.