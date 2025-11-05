Aziz İhsan Aktaş'tan Özgür Özel'e yanıt: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame bugün kabul edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kaçtı” iddiasına katıldığı canlı yayında yanıt veren Aziz İhsan Aktaş, duruşma gününü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Mahkemede tüm bildiklerimi Türkiye’nin duyacağı şekilde anlatacağım” dedi.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
7 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI VAR
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 9 farlı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E CANLI YAYINDA YANIT
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün partisinin TBMM'deki grup toplantısında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın kaçtığı iddialarını söylemişti. Aktaş, katıldığı canlı yayın programında Özgür Özel'e sert yanıt vererek kaçmadığını söyledi.
"MAHKEMEDE TÜM BİLDİKLERİMİ TÜRKİYE'NİN DUYACAĞI ŞEKİLDE ANLATACAĞIM"
Aziz İhsan Aktaş, duruşma gününü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Bunu sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Ben kaçmadım. Kesinlikle bu duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. 'Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş kaçtı' demesi bunu neye dayandırdığını merak ediyorum. Özgür Özel bunu iyi bilsin ben duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O duruşmada bütün bildiklerimi hem mahkeme heyetinin önünde hem tüm Türkiye'deki vatandaşların duyacağı şekilde merakla anlatmak istiyorum. Bırakın kaçmayı mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Sayın Özgür Özel'e buradan seslenmek istiyorum. Ben neden kaçacağım." dedi.
"KULLANDIĞINIZ ARAÇLARI BEDELSİZ OLARAK KULLANDINIZ"
Mağdur edildiğini belirten Aktaş, "Siz zaten şunun hesabını önce verin. Bizden aldığınız araçların kullandığınız araçların hiç birinin ödemesini yapmadığınız. Neden dolayı yapmadınız? Neden bu araçların bedelsiz olarak kullandınız? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bunu bir anlatın. Defalarca kamuoyu ve basınında bu araç araçların videolarınızın çıkmasına rağmen hiçbir açıklama yapmadığınız. Özgür Çelik hiçbir açıklama yapmadı. Bu kadar araçlarımızı kullandığınız hiçbir şekilde ödememizi yapmadınız. Biz sizin de belediyelerinizle çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde ödemelerimizi alamıyorduk. Bizim hak edişlerimizi vermediniz." dedi.
"DEVLETİMİZ BANA İKİ YAKIN KORUMA TAHSİS ETTİ"
Devlet tarafından korunduğunu da vurgulayan Aktaş, "Yoksa genel başkanlarınız mı kaçacak bunu çok merak ediyorum. Devletimiz bana iki yakın koruma tahsis etti. Devletin böyle önemli bir davada suikasta uğrayacak biri olarak beni koruduğundan dolayı her dakika dolayı benden bilgisi oluyor. Devlet 24 saat boyunca nerede olduğumu çok iyi biliyor." şeklinde konuştu.
"GENEL BAŞKANLARINIZA ÇİP TAKIN DA BU SORUŞTURMA İÇERİSİNDE ÜLKEYİ TERK EDİP KAÇMASINLAR"
Özel'e "başkanlarına çip takın" tavsiyesinde de bulunan Aktaş, "Sayın Özgür Özle'e sesleniyorum şu genel başkanlarınıza çip takın da bu soruşturma içerisinde ülkeyi terk edip kaçmasınlar. Kaçacak genel başkan yardımcılarınız için mi takacaksınız? 'Aziz İhsan kaçsa da bildiklerini söylemese de biz mahkemede en azından elimiz güçlü olsun' diye düşünüyorlar. Benim yurt dışında 1 TL yatırımım yok. Hiçbir şekilde de ülkemi terk etmek istemiyorum. Sonunu itibari ile ben vatanını çok seviyorum. Burada yaşayacağım ölürsem de vatanım da öleceğim." dedi.
"DAVALAR CANLI YAYINDA YAYINLANSIN İSTİYORUM"
Aktaş'ın açıklamalarının devamı şöyle: "Bu soruşturma dosyasında özellikle Özgür Bey'in yakın arkadaşları çalışma arkadaşları belediyedeki çalışma arkadaşları ne yazık ki adalete olan yönleri olmadı. Davalar canlı yayında yayınlansın istiyorum.
"BU SÜREÇ İÇERİSİNDE BİLGİLERİMLE BELGELERİMLE MAHKEME HEYETİNE SUNACAĞIM"
Türk adaletine Türk yargısına güveniyorum. Bu süreç içerisinde bilgilerimle belgelerimle mahkeme heyetine sunacağım. Türk adaletine güveniyorum bu süreç içerisinde de adaletin tecelli olmasını istiyorum. Mağduriyetleri ortadan kalkmasını istiyorum."
