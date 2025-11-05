Aziz İhsan Aktaş’tan Özgür Özel’e yanıt: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KULLANDIĞINIZ ARAÇLARI BEDELSİZ OLARAK KULLANDINIZ"

Mağdur edildiğini belirten Aktaş, "Siz zaten şunun hesabını önce verin. Bizden aldığınız araçların kullandığınız araçların hiç birinin ödemesini yapmadığınız. Neden dolayı yapmadınız? Neden bu araçların bedelsiz olarak kullandınız? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bunu bir anlatın. Defalarca kamuoyu ve basınında bu araç araçların videolarınızın çıkmasına rağmen hiçbir açıklama yapmadığınız. Özgür Çelik hiçbir açıklama yapmadı. Bu kadar araçlarımızı kullandığınız hiçbir şekilde ödememizi yapmadınız. Biz sizin de belediyelerinizle çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde ödemelerimizi alamıyorduk. Bizim hak edişlerimizi vermediniz." dedi.

(Foto: AA)

"DEVLETİMİZ BANA İKİ YAKIN KORUMA TAHSİS ETTİ"

Devlet tarafından korunduğunu da vurgulayan Aktaş, "Yoksa genel başkanlarınız mı kaçacak bunu çok merak ediyorum. Devletimiz bana iki yakın koruma tahsis etti. Devletin böyle önemli bir davada suikasta uğrayacak biri olarak beni koruduğundan dolayı her dakika dolayı benden bilgisi oluyor. Devlet 24 saat boyunca nerede olduğumu çok iyi biliyor." şeklinde konuştu.

"GENEL BAŞKANLARINIZA ÇİP TAKIN DA BU SORUŞTURMA İÇERİSİNDE ÜLKEYİ TERK EDİP KAÇMASINLAR"

Özel'e "başkanlarına çip takın" tavsiyesinde de bulunan Aktaş, "Sayın Özgür Özle'e sesleniyorum şu genel başkanlarınıza çip takın da bu soruşturma içerisinde ülkeyi terk edip kaçmasınlar. Kaçacak genel başkan yardımcılarınız için mi takacaksınız? 'Aziz İhsan kaçsa da bildiklerini söylemese de biz mahkemede en azından elimiz güçlü olsun' diye düşünüyorlar. Benim yurt dışında 1 TL yatırımım yok. Hiçbir şekilde de ülkemi terk etmek istemiyorum. Sonunu itibari ile ben vatanını çok seviyorum. Burada yaşayacağım ölürsem de vatanım da öleceğim." dedi.

"DAVALAR CANLI YAYINDA YAYINLANSIN İSTİYORUM"

Aktaş'ın açıklamalarının devamı şöyle: "Bu soruşturma dosyasında özellikle Özgür Bey'in yakın arkadaşları çalışma arkadaşları belediyedeki çalışma arkadaşları ne yazık ki adalete olan yönleri olmadı. Davalar canlı yayında yayınlansın istiyorum.

"BU SÜREÇ İÇERİSİNDE BİLGİLERİMLE BELGELERİMLE MAHKEME HEYETİNE SUNACAĞIM"

Türk adaletine Türk yargısına güveniyorum. Bu süreç içerisinde bilgilerimle belgelerimle mahkeme heyetine sunacağım. Türk adaletine güveniyorum bu süreç içerisinde de adaletin tecelli olmasını istiyorum. Mağduriyetleri ortadan kalkmasını istiyorum."