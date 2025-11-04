AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef alınca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki gecikmedi.

(Foto: AA)

"SİYASİ TUTARSIZLIK VE UYDURMA FAALİYETİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.

Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok." ifadelerini kullandı.