Aslan yeni yıla kayıpsız girmek istiyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

OYNANAN MAÇLARDA CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 87 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan iki maç da 3-3'lük skorlarla sona erdi.



LİGDE EVİNDE 26 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmiyor. RAMS Park'ta ligde son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan maçların 21'ini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Aslan ligde son olarak evinde Samsunspor ile oynadı ve 3-2'lik skorla yendi.



ICARDI-OSIMHEN VE SANE ÖN PLANDA

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'da 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde de Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 8 gol atan Icardi'nin ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı 3, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.