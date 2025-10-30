Sahte raporla hastane sattılar! Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde çarpıcı detay
CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ın mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin 26 Temmuz 2024’te Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG adlı firmaya satıldığı ortaya çıktı. Soruşturma sonucu hastanenin gerçek değerinin 651 milyon TL olduğu ve hastanenin 180 milyon TL düşük bedelle satıldığı belirtildi. Ayrıca Beltaş’ın düzenlediği değerleme raporunun sahte olduğu tespit edildi. İşte detaylar...
CHP'li Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin, 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi.
AÇIK ARTTIRMADA RAKAM YÜKSEK GÖSTERİLDİ
Sabah'ın haberine göre Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.
BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ
Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.
DEĞERLEME RAPORU SAHTE ÇIKTI
Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.
Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.
