Sahte raporla hastane sattılar! Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde çarpıcı detay

Özel Etiler Hastanesi

AÇIK ARTTIRMADA RAKAM YÜKSEK GÖSTERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi, açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı.

BELTAŞ SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ

Hastane satışını şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti, hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi.