Eski CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a iskan imar ve ruhsat için yüz milyonlarca lira rüşvet

Rıza Akpolat (A Haber arşiv) İfadesinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskan probleminin olmamasına rağmen onay için elden para istendiğini iddia eden İş, onay karşılığında Bilgili'nin makam odasında Akpolat'a 500 bin lira teslim edildiğini, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanının teslim edilmediğini öne sürdü. Ozan İş'in ifadesinin devamında: "Four Seasons Otel için ... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatı: Pour Seasons Otel'in usulsüz tadilat işlemleri için 10-12 milyon dolar civarında gayri resmi para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında ... yılları arasında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut Toprak ve Ali Rıza Yılmaz'ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Yine Ortaköy 1681 ada 192 parselde yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için ... tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık ... tarihleri arasında 30.000.000 dolar gayrı resmi para alınmıştır. Para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir." iddiaları yer aldı. Ozan İş ifadesinde, 2 firmadan içkili lokanta ruhsatı ve bir firmaya ise otel ruhsatı vermek için elden nakit para teslim alındığını öne sürdü. İş, ifadesinde, "Operasyon sonrasında bir takım bilgilere muttali olduk. Destek hizmetleri müdürlüğüne yüksek maliyetli ihaleler yaptırılarak aradaki farkların yükleniciden tahsil edildiğini, gelen paraların da bunlar olduğunu anladık. Bu paralar şoförlere teslim edildiği için doğrudan Rıza Akpolat'a gittiğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu. "BİRÇOK İŞ İNSANINDAN HAKSIZ ŞEKİLDE PARA ALDIKLARINI BİLİYORUM" İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü şüpheli Emirhan Akçadağ'ın ifadesine de yer verildi. Akçadağ'ın ifadesinde, şunlar yer aldı: "Rıza Akpolat'ın kurmuş olduğu sistemde, esnaftan ve iş insanlarından belediyenin yetkileri ile kurdukları baskı aracılığıyla topladıkları paralardan oluşan bir havuz vardı. Bu paralarla Rıza Akpolat ve yakınlarının özel harcamaları, çeşitli gazetecilere ve televizyon kanallarına ödemeler yapılırdı. Bu ödemelere ilişkin kaydı ben tutardım. Rıza Akpolat ve yakınlarının uçak, turizm konaklamalarına ilişkin giderler de bu paralar ile karşılanırdı. Serbest kaldıktan sonra bu listeyi başkan yardımcımız Ozan İş ile paylaşmıştım, kendisi listeyi dosyaya sunmuştur. Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum." Akçadağ ifadesinde, alınan paraların şoförler ya da zabıta aracılığıyla teslim alınıp, Ali Rıza Yılmaz ve Rıza Akpolat'a iletildiğini iddia etti. İddianamede, "Bu iddianame Aziz İhsan Aktaş suç örgütü temelli olup, Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve diğer belediye görevlilerinin imar, iskan, iş yeri açma, aşevi konusunda yaptığı usulsüzlükler, rüşvet iddiaları ile rüşvet verdiği iddia edilen iş insanları hakkında soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

HAK EDİŞ ÖDEMESİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması sonunda 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesinde yapılan bazı ihaleleri usulsüz aldığı iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.



İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.



İddianamede yer alan 21. ve 22. eylemde, Beşiktaş Belediyesince muhtelif çiçek, çelenk hazırlanması, teslim edilmesi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı ile Kovid-19 için hijyen paketi ihalesi yapıldığı aktarıldı.



Her iki eylem için de yaklaşık maliyetin, 3 firmadan alınan tekliflerin ortalaması bulunarak belirlendiği aktarılan iddianamede, teklif alınan firmaların asıl iş kollarının çiçekçilik, oyuncak ve çikolata üreticiliği ve bu ürünlerin satış faaliyeti ve toptancısı olmadığı, yaklaşık maliyet hazırlanırken sağlıklı bir maliyetin oluşturulmadığı aktarıldı.



İddianamede, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş tarafından sunulan sahte tekliflerle hazırlanan yaklaşık maliyet sonrasında, Aktaş tarafından belirlenen firmaların pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edildiği ve bu suretle eşitlik, rekabet, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kalktığı, ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı belirtildi.



İddianamede, şüpheliler Emirhan Akçadağ ve İsmail Yalçın'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, suç örgütü elebaşı Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.



Şüphelilerin, Aziz İhsan Aktaş, Baki Nugay, Gökçe Aktaş'la birlikte "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği aktarılan iddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu üzerinden ihale süreçlerini koordine ettiği kaydedildi.



"GERÇEKTE ÖRGÜT ELEBAŞINA AİT FİRMA DIŞINDA TEKLİF VERİLMEDİ"

İddianamede, Ali Rıza Yılmaz ile Mustafa Mutlu'nun aldıkları talimatlar doğrultusunda, ihale prosedürünü şüpheli Alican Abacı yetkisinde gerçekleştirdikleri, Abacı'nın örgüt elebaşıyla maddi ilişkisi olduğu ve firmaların hangisinin Aktaş'a ait olduğunu bildiği aktarıldı.



Şüpheliler Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu'nun fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri, bu nedenle "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.



İddianamede yer verilen 23. eylemde ise başkanlık makamına gelen konuklara ikram edilmek üzere yapılan gıda ve içecek ihalesi anlatılarak, yaklaşık maliyeti hazırlamakla Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın görevlendirildiği aktarıldı.



Yapılan incelemede, teklif alınan firmaların ihaleye konu ürünlerin üreticisi ve satıcısı olmadıkları bu nedenle sağlıklı bir yaklaşık maliyetin oluşturulmadığı kaydedildi.



Örgüt elebaşı Aktaş'ın, İldeniz Organizasyon Ticaret Ltd. Şti'nin adresini merkez ofis olarak kullandığı belirtilen iddianamede, Beşiktaş Belediyesinden aldığı ilk ihalelerin yapıldığı dönemde bahsedilen adreste Fahri Aksoy'a ait, Arzu Kutlu adına İldeniz Turizm isimli firma bulunduğu, Aksoy'un şirketini başka adrese taşıması üzerine Aktaş'ın benzer isimdeki firmayı kız arkadaşı Gökçe Aktaş adına açtığı ve işlerini bu ofisten takip ettiği aktarıldı.



İddianamede, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, görünürde kız arkadaşı adına kayıtlı, gerçekte ise örgüt elebaşına ait firma dışında teklif verilmediğinin görüldüğü belirtildi.



Şüpheliler, Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.