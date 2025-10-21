Yaşam

Eski CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a iskan imar ve ruhsat için yüz milyonlarca lira rüşvet

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın iskan, imar ve ruhsat onayları karşılığında milyonlarca lira rüşvet aldığını iddia etti. Ayrıca örgüt yapısı içerisinde hak ediş ödemeleri karşılığında da rüşvet ödemeleri yapıldığı belirlendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İş'in, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın işletmelerden iskan, imar ve ruhsat verme karşılığında milyonlarca lira aldığına ilişkin iddiası aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Beşiktaş Belediyesinin 2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası asfalt ve asfalt yama yapılması işi için açtığı 2 ihalede yaşanan usulsüzlüklere yer verildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonlarca lira aldığı iddiaları yer aldı. (A Haber arşiv)Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonlarca lira aldığı iddiaları yer aldı. (A Haber arşiv)

İsmail G'nin el konulan cep telefonunda yer alan eski ortağı Aziz İhsan Aktaş'a gönderdiği mesajlarda, 2 ihalenin kayıt numaraları ve altında 1'den 20'ye kadar sıralanmış kalemler bazında rakamların yazıIı olduğu aktarılan iddianamede, bu rakamların ihalenin maliyet tablosunda yer alan her bir iş kalemi bazında belirlenen birim yaklaşık maliyet tutarları ile birebir aynı olduğu ifade edildi.

İddianamede, piyasadan temin edilen fiyat tekliflerinin tam olarak bilinmesinin mümkün olmadığına dikkati çekilerek, Aktaş'ın firmasının İSFALT'tan aldığı tüm ihalelerde şüpheli Mustafa Mutlu üzerinde puanlama ve yaklaşık maliyet fiyatını ihale öncesinde bildiği, aksi takdirde projesi, metraj hesabı belli olmayan ihaleyi almasının mümkün olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, yapılan açık ihalede belediyeye sözde ihale danışmanlığı yapan Mustafa Mutlu aracılığıyla yaklaşık maliyet bilgisine ulaştığı aktarılan iddianamede, bu durumun ihalede eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerini ortadan kaldırdığı, sonucunda ise ihalenin örgüte ait firma tarafından kazanıldığı belirtildi.

İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 2019 yılında belediye başkanı olmasının ardından, özellikle imar, iskan, iş yeri açma ve alkol ruhsatları ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin ihaleler üzerinden sağlanan rüşvet gelirleriyle haksız kazanç elde ederek zenginleştiği, bu yolla edindiği malvarlıklarını ise arkadaşları ve akrabaları üzerine geçirdiği anlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş iddianamede yer alan ifadesinde rüşvet çarkını anlattı. (A Haber arşiv)Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş iddianamede yer alan ifadesinde rüşvet çarkını anlattı. (A Haber arşiv)

"RIZA AKPOLAT'IN RUHSAT VERME KARŞILIĞINDA MİLYONLARCA LİRA ALDIĞI" İDDİASI
İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İş'in Ağustos 2024'te "Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının bölgede yapmış oldukları inşaat ve iş yerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine vakıf oldum." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Ozan İş'in ifadesinin devamında şunlar yer aldı: "Bu konuda yapmış olduğum araştırmalarda, Öz-Ak Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayrı resmi para alışverişi ... tarihleri arasında 12.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda... Rıza Akpolat'a verilmek üzere teslim alınmıştır. Mandarin Hotel işletme ruhsatı verilmesi kapsamında (kaçak yapı olduğu halde) ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek... 750.000 dolar gayri resmi para teslim alınıp... Rıza Akpolat'a sevk edilmiştir. Yine ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda ... 300.000 dolar gayrı resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. ... ay içinde ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır."

İş, ifadesinde, Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı'nın 'Boulevard Balmumcu Projesi'ne yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar gayrı resmi para alındığını, aylar içinde Rıza Akpolat'a teslim edildiğini öne sürerek, şöyle devam etti: "Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, ... yılı içerisinde Mert Boysanoğlu ile Rıza Akpolat'ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesine taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiş ve 2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir. Şirket sahibi M.B. ile Rıza Akpolat belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevine 20.000.000 TL bağış adı altında para istenmiş olup söz konusu para nakit olarak Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir."

İfadesinde, Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunduğunu iddia ettiği bir inşaat firmasının imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlüklerinin görmezden gelindiğini öne süren İş, buna karşılık olarak farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon lira paranın Yılmaz'ın koordinasyonluğunda elden alınarak Akpolat'a teslim edildiğini iddia etti.

Ozan İş'in ifadesinde, şunlar yer aldı: "...yılında Polat Akatlar Projesi avam projesi için onay ve inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup daha sonra söz konusu planlar mahkeme kararı ile usulsüz olduğundan iptal edilmiştir. Bu süreçte Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda farklı tarihlerde sürekli olarak aşevine bağış adı altında toplam 35.000.000 TL nakit olarak alınmış, yine Polat Hotel'de sürekli olarak Rıza Akpolat'ın misafirleri ağırlanmış olup bu işlemler karşılığında yaklaşık 20.000.000 TL Beşiktaş Belediyesi ciro hesabı olarak mahsuplaşılmıştır. Kayıtlar Polat Otel'den istenebilir. Bununla birlikte Polat için ... yılında yine proje onayı yapılmış ve içkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olup ancak buna karşılık alınan paralara ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır."

Rıza Akpolat (A Haber arşiv)Rıza Akpolat (A Haber arşiv)

İfadesinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskan probleminin olmamasına rağmen onay için elden para istendiğini iddia eden İş, onay karşılığında Bilgili'nin makam odasında Akpolat'a 500 bin lira teslim edildiğini, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanının teslim edilmediğini öne sürdü.

Ozan İş'in ifadesinin devamında: "Four Seasons Otel için ... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatı: Pour Seasons Otel'in usulsüz tadilat işlemleri için 10-12 milyon dolar civarında gayri resmi para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında ... yılları arasında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut Toprak ve Ali Rıza Yılmaz'ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Yine Ortaköy 1681 ada 192 parselde yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için ... tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık ... tarihleri arasında 30.000.000 dolar gayrı resmi para alınmıştır. Para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir." iddiaları yer aldı.

Ozan İş ifadesinde, 2 firmadan içkili lokanta ruhsatı ve bir firmaya ise otel ruhsatı vermek için elden nakit para teslim alındığını öne sürdü.

İş, ifadesinde, "Operasyon sonrasında bir takım bilgilere muttali olduk. Destek hizmetleri müdürlüğüne yüksek maliyetli ihaleler yaptırılarak aradaki farkların yükleniciden tahsil edildiğini, gelen paraların da bunlar olduğunu anladık. Bu paralar şoförlere teslim edildiği için doğrudan Rıza Akpolat'a gittiğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

"BİRÇOK İŞ İNSANINDAN HAKSIZ ŞEKİLDE PARA ALDIKLARINI BİLİYORUM"
İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü şüpheli Emirhan Akçadağ'ın ifadesine de yer verildi.

Akçadağ'ın ifadesinde, şunlar yer aldı: "Rıza Akpolat'ın kurmuş olduğu sistemde, esnaftan ve iş insanlarından belediyenin yetkileri ile kurdukları baskı aracılığıyla topladıkları paralardan oluşan bir havuz vardı. Bu paralarla Rıza Akpolat ve yakınlarının özel harcamaları, çeşitli gazetecilere ve televizyon kanallarına ödemeler yapılırdı. Bu ödemelere ilişkin kaydı ben tutardım. Rıza Akpolat ve yakınlarının uçak, turizm konaklamalarına ilişkin giderler de bu paralar ile karşılanırdı. Serbest kaldıktan sonra bu listeyi başkan yardımcımız Ozan İş ile paylaşmıştım, kendisi listeyi dosyaya sunmuştur. Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum."

Akçadağ ifadesinde, alınan paraların şoförler ya da zabıta aracılığıyla teslim alınıp, Ali Rıza Yılmaz ve Rıza Akpolat'a iletildiğini iddia etti.

İddianamede, "Bu iddianame Aziz İhsan Aktaş suç örgütü temelli olup, Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve diğer belediye görevlilerinin imar, iskan, iş yeri açma, aşevi konusunda yaptığı usulsüzlükler, rüşvet iddiaları ile rüşvet verdiği iddia edilen iş insanları hakkında soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aziz İhsan Aktaş (A Haber arşiv)Aziz İhsan Aktaş (A Haber arşiv)

HAK EDİŞ ÖDEMESİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması sonunda 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesinde yapılan bazı ihaleleri usulsüz aldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

İddianamede yer alan 21. ve 22. eylemde, Beşiktaş Belediyesince muhtelif çiçek, çelenk hazırlanması, teslim edilmesi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı ile Kovid-19 için hijyen paketi ihalesi yapıldığı aktarıldı.

Her iki eylem için de yaklaşık maliyetin, 3 firmadan alınan tekliflerin ortalaması bulunarak belirlendiği aktarılan iddianamede, teklif alınan firmaların asıl iş kollarının çiçekçilik, oyuncak ve çikolata üreticiliği ve bu ürünlerin satış faaliyeti ve toptancısı olmadığı, yaklaşık maliyet hazırlanırken sağlıklı bir maliyetin oluşturulmadığı aktarıldı.

İddianamede, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş tarafından sunulan sahte tekliflerle hazırlanan yaklaşık maliyet sonrasında, Aktaş tarafından belirlenen firmaların pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edildiği ve bu suretle eşitlik, rekabet, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kalktığı, ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Emirhan Akçadağ ve İsmail Yalçın'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, suç örgütü elebaşı Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.

Şüphelilerin, Aziz İhsan Aktaş, Baki Nugay, Gökçe Aktaş'la birlikte "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği aktarılan iddianamede, şüpheli Rıza Akpolat'ın Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu üzerinden ihale süreçlerini koordine ettiği kaydedildi.

"GERÇEKTE ÖRGÜT ELEBAŞINA AİT FİRMA DIŞINDA TEKLİF VERİLMEDİ"
İddianamede, Ali Rıza Yılmaz ile Mustafa Mutlu'nun aldıkları talimatlar doğrultusunda, ihale prosedürünü şüpheli Alican Abacı yetkisinde gerçekleştirdikleri, Abacı'nın örgüt elebaşıyla maddi ilişkisi olduğu ve firmaların hangisinin Aktaş'a ait olduğunu bildiği aktarıldı.

Şüpheliler Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu'nun fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri, bu nedenle "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

İddianamede yer verilen 23. eylemde ise başkanlık makamına gelen konuklara ikram edilmek üzere yapılan gıda ve içecek ihalesi anlatılarak, yaklaşık maliyeti hazırlamakla Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın görevlendirildiği aktarıldı.

Yapılan incelemede, teklif alınan firmaların ihaleye konu ürünlerin üreticisi ve satıcısı olmadıkları bu nedenle sağlıklı bir yaklaşık maliyetin oluşturulmadığı kaydedildi.

Örgüt elebaşı Aktaş'ın, İldeniz Organizasyon Ticaret Ltd. Şti'nin adresini merkez ofis olarak kullandığı belirtilen iddianamede, Beşiktaş Belediyesinden aldığı ilk ihalelerin yapıldığı dönemde bahsedilen adreste Fahri Aksoy'a ait, Arzu Kutlu adına İldeniz Turizm isimli firma bulunduğu, Aksoy'un şirketini başka adrese taşıması üzerine Aktaş'ın benzer isimdeki firmayı kız arkadaşı Gökçe Aktaş adına açtığı ve işlerini bu ofisten takip ettiği aktarıldı.

İddianamede, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, görünürde kız arkadaşı adına kayıtlı, gerçekte ise örgüt elebaşına ait firma dışında teklif verilmediğinin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliler, Derya Coşkun ve Dilan Kutlucan'ın sahte olduklarını bildikleri maliyet teklifleriyle yaklaşık maliyeti hesapladıkları için fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalede, Aktaş'ın fiillerine iştirak ettikleri değerlendirildi.

