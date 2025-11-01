Karar Resmi Gazete'de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi.
Yasa dışı bahis ve kumar ile mücadeleye yönelik eylem planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yer alan karara göre Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Genelgede, sanal dünyanın gelişimi ve finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bu faaliyetlerin sınır ötesi bir nitelik kazandığına dikkat çekilerek; mücadelede tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' hazırlandı.
Eylem Planı'nın uygulanması ve izleme faaliyetlerinin MASAK tarafından koordine edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Cumhurbaşkanlığı, eylem planının etkin biçimde uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kurumlarca titizlikle ve öncelikle sağlanması talimatını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Bilim dünyasının yeni gözde bitkisi! İkisi bir arada: Hem zindelik veriyor hem de formda tutuyor
- İstanbullular hazır olun! 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- ABD vizesinde yeni dönem! Başvuru süresi kısalıyor: ABD vize randevusu nasıl alınır, kaç gün beklemeniz gerekiyor?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Başakşehir FK – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O şişeler sizi aldatıyor! Uzmanlar açıkladı: Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var?
- Optik illüzyon: Sezgisel mi davranıyorsunuz, stratejik mi? İlk gördüğünüz şekil kişiliğinizi ele veriyor
- 2025’in en büyük ve en parlak dolunayı: Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta?
- Sizi yatağa zincirleyen güç! Sürekli uyuma isteği neden bitmiyor? Basit görünen 10 hata