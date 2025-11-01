01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Karar Resmi Gazete'de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi

Karar Resmi Gazete'de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.11.2025 02:55 Güncelleme: 01.11.2025 02:55
ABONE OL
Karar Resmi Gazete’de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar ile mücadeleye yönelik eylem planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yer alan karara göre Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Foto: Resmi GazeteFoto: Resmi Gazete

Genelgede, sanal dünyanın gelişimi ve finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bu faaliyetlerin sınır ötesi bir nitelik kazandığına dikkat çekilerek; mücadelede tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' hazırlandı.

Eylem Planı'nın uygulanması ve izleme faaliyetlerinin MASAK tarafından koordine edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Cumhurbaşkanlığı, eylem planının etkin biçimde uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kurumlarca titizlikle ve öncelikle sağlanması talimatını verdi.

Atama kararları Resmi Gazete’deAtama kararları Resmi Gazete’de ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karar Resmi Gazete’de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi Karar Resmi Gazete’de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi Karar Resmi Gazete’de! Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı yürürlüğe girdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör