01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de!

Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 02:28
ABONE OL
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete’de!

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince görevden alındı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları 1 Kasım tarihli atama kararları ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Uygar Keskin getirildi.

Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tuncer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine, İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.

Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.

Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alparaslan Akkurt atandı. Ayrıca Türk Standartları Ensititüsü'nde açık olan I. Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete’de! Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete’de! Bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete’de!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör