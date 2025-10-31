31 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri ‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 17:07 Güncelleme: 31.10.2025 22:07
ABONE OL
‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkına asrın veri hırsızlığının da eklediği ortaya çıkmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

4 TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını talep etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli için adli kontrol tedbirleri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ
Soruşturma kapsamında, "İBB Hanem" alt uygulamasında, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip, program dışına sızdırılması iddiasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 zanlı daha tespit edilmişti.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşılmıştı.

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı vermişti.

Bu kapsamda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

BAŞSAVCILIĞIN İLK AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

İBB İstanbullunun verilerini çaldıİBB İstanbullunun verilerini çaldı İBB İSTANBULLUNUN VERİLERİNİ ÇALDI

Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı!Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı! OZAN ELEKTRONİK PARA AŞ'YE KAYYUM ATANDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı ‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı ‘İstanbul Senin’ soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör