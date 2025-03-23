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İBB'de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar

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Giriş: 23.03.2025 08:05 Güncelleme: 23.03.2025 08:12
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İBB’de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, 'İstanbul Senin', İstanbul Kart ve Wi-Fi uygulamaları üzerinden İstanbulluların kişisel verilerini izinsiz kopyaladığı ve sattığı iddia edildi. Gizli tanık ifadelerine göre, bu veriler seçim sürecinde kullanıldı. Murat Ongun’un yönettiği toplantılarda vatandaşların seyahat verilerinin takip edildiği de öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkına asrın veri hırsızlığının da eklediği ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Murat Ongunİmamoğlu ve Murat Ongun

TÜM İSTANBULLULARIN VERİLERİ ÇALINDI

Sabah'ın haberine göre 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un bütün stratejik verilerini kopyalamak için talimat veren Ekrem İmamoğlu ve ekibinin "İstanbul Senin, İstanbul Kart, wi-fi" uygulamalarıyla suç olduğunu bile bile tüm İstanbulluların verilerini çaldığı belirlendi.

"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASINI YÜKLEYENLER VERİLERİ KAPTIRDI

Gizli tanık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen ses kayıtlarında Murat Ongun'un başında olduğu ekibin yaptığı toplantıda "İstanbul Senin" uygulamasını cep telefonlarına yükleyen vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği, bu verilerin "Reklamist" firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı, verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve ilçe başkan adayları ile paylaşıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Senin (AA)İstanbul Senin (AA)

İSTANBULLUNUN ÖZEL HAYATI TAKİP ALTINDA

Murat Ongun'un yönettiği toplantıda konuşan bilişim ekibi, İstanbulluların özel hayatının takibe alındığını, seyahat edenlerin gittikleri noktaları kameralarla eşleştirdiklerini, sistemi nasıl kurduklarını ve amaçlarının ne olduğunu tek tek anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinde bu sorulara cevabı ise "Ben bilmiyorum" oldu.

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İBB’de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar İBB’de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar İBB’de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar

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