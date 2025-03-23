İBB’de yeni skandal: 3 uygulama üzerinden İstanbullunun verilerini çaldılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkına asrın veri hırsızlığının da eklediği ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Murat Ongun

TÜM İSTANBULLULARIN VERİLERİ ÇALINDI

Sabah'ın haberine göre 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un bütün stratejik verilerini kopyalamak için talimat veren Ekrem İmamoğlu ve ekibinin "İstanbul Senin, İstanbul Kart, wi-fi" uygulamalarıyla suç olduğunu bile bile tüm İstanbulluların verilerini çaldığı belirlendi.

"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASINI YÜKLEYENLER VERİLERİ KAPTIRDI

Gizli tanık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen ses kayıtlarında Murat Ongun'un başında olduğu ekibin yaptığı toplantıda "İstanbul Senin" uygulamasını cep telefonlarına yükleyen vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği, bu verilerin "Reklamist" firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı, verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve ilçe başkan adayları ile paylaşıldığı ortaya çıktı.