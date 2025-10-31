31 Ekim 2025, Cuma
Göztepe maçında bahis oynandığı iddialarına soruşturma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 15:37 Güncelleme: 31.10.2025 16:14
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddia üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özel'in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

