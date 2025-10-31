Göztepe maçında bahis oynandığı iddialarına soruşturma!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.