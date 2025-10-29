Futbolda bahis depremi! Skandal kimlere uzanır?

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör futboldaki bahis skandalıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Güngör, "Edindiğim bilgiye göre, Türk futbolundaki bahis skandalı, hakemlerle sınırlı kalmayacak. İş, futbolcular, teknik adamlar, kulüp üyeleri hatta TFF içindeki görevlilere kadar uzayabilir! Anlayacağınız, turpun büyüğü heybede…" dedi.

İşte Güngör'ün "Bahis skandalında turpun büyüğü heybede!" başlıklı yazısı: