Elektik tüketiminde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı, (EPDK) elektik tüketimine ilişkin alınan yeni kararı açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre elektrik tüketimi 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurul kararını açıkladı. Buna göre 31 Ekim 2025 Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak duyurulan kararda devlet desteği için 5 bin kilovat olan elektrik tüketim oranının 4 bin kilovata düşürüldüğü bildirildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/10/2025 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tüketim miktarına ve Kurulca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanması1na ve Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine, karar verilmiştir.
MADDE 1- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı 1/1/2026 tarihinden itibaren 2026 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, k2onut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanı3lan yerlerine yönelik 4 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 150 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanır.
MADDE 2- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan KBK'nın 1/1/2026 tarihinden itibaren mesken tüketici grubu için 1,05 diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmasına devam edilir.
MADDE 3- Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
