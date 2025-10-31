31 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum İBB Başkanvekili Aslan ile bir araya geldi: Talepleri istişare ettik

Bakan Kurum İBB Başkanvekili Aslan ile bir araya geldi: Talepleri istişare ettik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.10.2025 18:10
ABONE OL
Bakan Kurum İBB Başkanvekili Aslan ile bir araya geldi: Talepleri istişare ettik

Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile görüştüğünü belirterek, "Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ı kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ İSTİŞARE ETTİK"
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ile bir araya geldik. Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne?TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne? TOKİ KONUTLARININ SAĞLAMLIK SIRRI NE?
Bakan Kurum’dan Konut Projesi açıklamasıBakan Kurum’dan Konut Projesi açıklaması BAKAN KURUM'DAN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör