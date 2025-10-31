Bakan Kurum İBB Başkanvekili Aslan ile bir araya geldi: Talepleri istişare ettik
Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile görüştüğünü belirterek, "Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ı kabul etti.
"İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ İSTİŞARE ETTİK"
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ile bir araya geldik. Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
