TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne? Bakan Kurum'dan dikkat çeken video

'TOKİ SAĞLAMLIĞIYLA İNŞA SÜRECİNİ YÜRÜTÜYOR OLACAĞIZ'

Dün akşam katıldığı televizyon programında 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, burada da TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekti. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini ve vatandaşlarda TOKİ'ye güven oluştuğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Vatandaşımızın herhangi bir tereddüttü yok; çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız" dedi.