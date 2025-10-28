TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne? Bakan Kurum'dan dikkat çeken video
TOKİ konutlarının güvenliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dikkat çektiği bir konu. Bakan Kurum, sosyal konutların sağlamlığını anlatan bir video paylaşarak, bu konutların nasıl inşa edildiği ve hangi standartlara göre tasarlandığı hakkında bilgiler verildi.
TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yakın geçmişte yaşanan büyük depremlerde yıkılmadı.
TOKİ konutlarının depremde sağlam kalmasının, vatandaşlarda TOKİ'ye güven duygusunu artırdığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin videoyu, 'TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz' mesajıyla paylaştı.
Görüntülerde TOKİ'nin yaptığı tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi. Radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak hasar riskinin en aza indirildiği vurgulandı.
Tünel kalıp sistemiyle de perde beton bloklar kullanılarak taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiğine dikkat çekildi. Perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için omurga görevi gördüğü içlerindeki demir donatıların ise vücudun kas sistemi gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.