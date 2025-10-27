27 Ekim 2025, Pazartesi

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Hüseyin Gün’ün itiraflarında neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 11:23
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "casusluk" suçundan tutuklandı. Soruşturmanın tutuklu ismi Hüseyin Gün etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Peki, ifadelerde ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Adım adım Terörsüz Türkiye süreci
Neden tutuklandılar?
PKK’nın çekilmesini hangi aşama izleyecek?
A Haber kritik bölge Kuzey Irak’ta
Casusluk ağı nasıl deşifre oldu?
Gündem Eurofighter
Terörsüz Türkiye’de yeni adım: PKK Türkiye’den çekiliyor
İmamoğlu Yanardağ ve Özkan’a tutuklama kararı
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
İmamoğlu’na casusluk soruşturmasında tutuklama talebi
İrade gaspına asla izin vermeyiz
İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi
