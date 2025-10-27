Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Hüseyin Gün’ün itiraflarında neler var?

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "casusluk" suçundan tutuklandı. Soruşturmanın tutuklu ismi Hüseyin Gün etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Peki, ifadelerde ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

