SDG/YPG birbirine düştü! Ciddi çatışma var

Suriye'nin kuzeyinde SDG/YPG ile Şam yönetimi arasında yürütülen müzakere sürecinde yeni bir aşamaya girildi. 10 Mart mutabakatı sonrasında örgütün entegrasyonuna ilişkin başlıklar gündemin merkezine otururken, tarafların askeri ve idari düzenlemeler konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Sürecin takvimi, uzlaşının kapsamı ve sahadaki yansımaları tartışılırken, örgüt içindeki görüş ayrılıkları ve uluslararası aktörlerin etkisi de dikkat çekiyor.

SÜREÇ NE AŞAMADA?

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sürecin yılbaşına kadar tamamlanmasının mümkün olmadığının altını çizerek SDG/YPG içinde oluşan çatlaklara ilişkin konuştu. Sohtaoğlu, Mazlum Abdi'nin Şam'a gelmesi beklendiğini belirterek Abdi'nin Suriye hükumetine son yazılı teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu, yılbaşına kadar bitecek bir süreç değil. Normalde salı günkü A Haber yayınında bir iki gün içerisinde ben Mazlum Abdi'nin Şam'a gelmesi beklendiğini söylemiştim. Hatta bugün akşam saatlerinde, bu yayın öncesinde de Mazlum Abdi'nin bu Şam hükümetinin son yazılı olarak ilettiği teklife bir yanıt olarak ABD ordusunun helikopterleriyle Şam'a getirilmesi, Mezze Havalimanı'na getirilmesi bekleniyordu. Bu henüz gerçekleşmedi. Gerçi hafta sonunu da kapsayacak şekilde bir cevap verme imkânı olacak. Fakat bu yıl sonuna kadar tamamlanacak bir sürecin ben olmadığını görüyorum. Çünkü burada bir iki noktada özellikle örgütün tıkandığı ve iki noktada, üç noktada hatta direndiğini ben anladım.

ŞAM YÖNETİMİNİN SÜRECİ YÖNETME SORUNU

Şimdi burada şunu da söyleyerek başlayayım; bu genel süreç içerisinde Şam bu süreci çok kötü idare etti. Berbat bir strateji iletişimi var. Burada sadece örgütün çeşitli vesilelerle taraftarlarına bir zafer kazanmış havasında sızdırdığı bazı bazısı doğru, kısmen doğru ama genel olarak yanlış ve hatalı bilgilerle YPG bir üstünlük sağlamaya çalışıyor Şam üzerine. Şam sessiz. Şam'ın şöyle bir sorunu var; gereken yerde konuşmuyorlar, gerekmeyen yerde konuşmaya başlıyorlar. Tam da bu süreç bunu gösteriyor.