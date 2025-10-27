CANLI | İngiltere Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Starmer'ı kabul ediyor | Eurofighterlar masada
Başkan Erdoğan, Ankara'da Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde stratejik ortaklıklar, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticaret ve güvenlik konularının da masada olması öngörülüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Yapılacak görüşmelerde, stratejik düzeydeki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DA EUROFIGHTER'IN SON DURUMU AKTARACAK
İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Başkan Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.
GÜNCEL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK
İletişim Başkanı Duran'ın ziyarete dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır"
EUROFIGHTER TYPHOON MASADA
Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor. Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.
ALMANYA BAŞBAKANI MERZ, 29 EKİM'DE TÜRKİYE'DE
Yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek.
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ceza İnfaz Personeli Alımı 2025 | Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?
- En ucuz sıfır otomobiller 2025 Ekim güncel fiyat listesi! Fiat Egea, Hyundai i10, Citroen, Opel Corsa...
- Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?
- Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...
- Kamuya yeni iş fırsatı! Ticaret Bakanlığı ve TÜİK Personel alımı yapacak: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
- BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...
- Ege'de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...
- 28-29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?
- KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?
- Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik
- Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?
- Öğretmenlerin kasım ayı seminer takvimi 2025 | Kasım ayında seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?