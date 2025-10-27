27 Ekim 2025, Pazartesi

İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: İlişkilerimizin yeni nişanesi
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: İlişkilerimizin yeni nişanesi

İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: İlişkilerimizin yeni nişanesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 19:53
Güncelleme:27.10.2025 19:53
Başkan Erdoğan, Ankara'da Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Starmer'a teşekkür eden Başkan Erdoğan "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. İki yakın müttefik olarak stratejik ilişkilerin yeni nişanesi olarak görüyorum bu adımı." dedi.
