Başkan Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin tarihi değişti

Türkiye'de barış çabaları tüm hızıyla sürüyor. Yılın son çeyreğinde tarihi çağrılarla başlayan süreçte PKK, fesih kararı aldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Geçtiğimiz saatler içinde ise PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğine başlayan süreç kapsamında, TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

ERDOĞAN, HEYETİ 30 EKİM'DE KABUL EDECEK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan ile 28 Ekim'de üçüncü kez görüşeceğini belirtmişti. Son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan'ın DEM Parti Heyeti'ni 30 Ekim Perşembe günü kabul edeceği öğrenildi.

3'ÜNCÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti Heyeti'ni kabul etmişti. İkinci kabul 7 Temmuz'da gerçekleşmişti. 3. görüşmenin ise Salı günü gerçekleşmesi beklenirken, 30 Ekim Perşembe'ye alındığı öğrenildi.