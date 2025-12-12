Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi! AK Parti tarih verdi

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI

Pek çok ülkede 15-16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanıyor ya da kısıtlanıyor. Çocuklara daha güvenli dijital dünya sunulması için Türkiye'de de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor. 15 yaş altına internet kısıtlaması ya da yaş sınırı getirecek olan düzenlemeler bütününü içeren kanun teklifi ise Dijital Mecralar Komisyonu ya da henüz raporunu tamamlamayan Yapay Zekâyı Araştırma Komisyonu'nda çalışılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME

Sabah'ın haberine göre; Bir diğer önemli başlık ise suça sürüklenen çocuklar. Aile Bakanlığı çerçevesinde özellikle 18 yaş altı çocukların suça bulaşmasını önlemek için eğitim ve takibin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması da planlanıyor.