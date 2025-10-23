Viral Galeri Viral Liste En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…

En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında konut kredisi çekecek vatandaşların gündeminde ödeme planları ve taksit tutarları öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5'e çekti. Bu gelişmenin ardından ev sahibi olmayı planlayanlar, bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini araştırıyor. Vatandaşlar, bütçelerine en uygun ve düşük faizli kredi fırsatlarını merak ediyor. İşte güncel faiz oranları ile örnek hesaplama tablosu...

Konut kredisi kullanan kişilerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarları, seçilen banka ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde aylık taksit tutarları daha düşük seviyelere inerken, kısa vadeli kredilerde aylık ödemeler artıyor ancak toplam faiz yükü azalıyor. Peki güncel oranlar üzerinden hesaplandığında, 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede aylık ödemesi ne kadar oluyor? İşte bankalara göre güncel ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları...

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.398.044 TL


Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.443.496 TL

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.447.624 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

