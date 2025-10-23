En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…

Konut kredisi kullanan kişilerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarları, seçilen banka ve vade süresine göre farklılık gösteriyor. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde aylık taksit tutarları daha düşük seviyelere inerken, kısa vadeli kredilerde aylık ödemeler artıyor ancak toplam faiz yükü azalıyor. Peki güncel oranlar üzerinden hesaplandığında, 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede aylık ödemesi ne kadar oluyor? İşte bankalara göre güncel ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları...