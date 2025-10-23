En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte örnek hesaplama…
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında konut kredisi çekecek vatandaşların gündeminde ödeme planları ve taksit tutarları öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5'e çekti. Bu gelişmenin ardından ev sahibi olmayı planlayanlar, bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini araştırıyor. Vatandaşlar, bütçelerine en uygun ve düşük faizli kredi fırsatlarını merak ediyor. İşte güncel faiz oranları ile örnek hesaplama tablosu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 15:53