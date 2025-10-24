24 Ekim 2025, Cuma

Fahiş kiralara karşı 500 bin evlik dev hamle! Uzman isim A Haber'de yorumladı
Fahiş kiralara karşı 500 bin evlik dev hamle! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Fahiş kiralara karşı 500 bin evlik dev hamle! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 11:20
Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak olan 81 ilde 500 bin sosyal konut hamlesini A Haber canlı yayınında değerlendirdi ve "Son yüzyılın en inanılmaz projelerinden biri" olarak nitelendirdi. Nihat Şen, projenin fahiş kira artışları ve yükselen inşaat maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaş için bir çözüm olmasının ötesinde, toplumsal barışı ve aile yapısını koruyan kritik bir rol üstleneceğini belirtti.
