24 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 14:04 Güncelleme: 24.10.2025 14:36
ABONE OL
İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul için peş peşe uyarılar gelirken, İstanbul Valiliği, öğlen saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA EĞİTİME SAĞANAK TATİLİ!

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yarı yapıldı.

İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

AKOM'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat!İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

İstanbul’da eğitime sağanak tatili! İstanbul Valiliği duyurdu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör