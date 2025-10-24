CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan Berhan Şimşek kararı! Partiden ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Berhan Şimşek ile birlikte toplam 32 kişinin dosyasını ele aldı.

Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık saat 6 sürdü. Toplantıda, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli eski delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edildi.