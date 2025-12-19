19 Aralık 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 09:17 Güncelleme: 19.12.2025 09:52
AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

AK Parti, “Terörsüz Türkiye” raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Rapora ilişkin çalışmaların bugün Meclis Başkanlığına da iletilmesi hedefleniyor. Silah bırakan teröristlere özel yasa çıkarılacağı belirtilirken suça karışmayan teröristlerin 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacağı kaydedildi.

AK Parti'nin terörsüz Türkiye raporu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bugün TBMM'ye sunulacak rapor kapsamında, silah bırakan terör örgütü mensuplarının 'memlekete dönüşü ve rehabilitasyonları' en ince ayrıntısına kadar planlandı.

AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERE ÖZEL YASA ÇIKARILACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU ERDOĞAN'A SUNULDU

SUÇA KARIŞMAYAN TERÖRİSTLERE 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK

Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.

AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

KAYYUM SON BULACAK

Kayyum uygulaması kalkacak. Cezaevi gözlem kurulları ile ilgili adım atılacak. Topluma kazandırma kapsamında ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, atılacak adımları belirleyecek.

AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

GENEL AF VE UMUT HAKKI YOK

En son aşamada kapsamlı bir demokratikleşme paketi çıkarılacak. Süreç içinde genel af, umut hakkı gibi düzenlemeler öngörülmüyor.

DEM Parti komisyon raporunu teslim ettiDEM Parti komisyon raporunu teslim etti DEM PARTİ KOMİSYON RAPORUNU TESLİM ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör