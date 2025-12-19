AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik

SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERE ÖZEL YASA ÇIKARILACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.

SUÇA KARIŞMAYAN TERÖRİSTLERE 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK

Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.