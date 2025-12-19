AK Parti Terörsüz Türkiye raporu hazır: Suça karışmayan teröriste 5 yıl denetimli serbestlik
AK Parti, “Terörsüz Türkiye” raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Rapora ilişkin çalışmaların bugün Meclis Başkanlığına da iletilmesi hedefleniyor. Silah bırakan teröristlere özel yasa çıkarılacağı belirtilirken suça karışmayan teröristlerin 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacağı kaydedildi.
AK Parti'nin terörsüz Türkiye raporu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bugün TBMM'ye sunulacak rapor kapsamında, silah bırakan terör örgütü mensuplarının 'memlekete dönüşü ve rehabilitasyonları' en ince ayrıntısına kadar planlandı.
SİLAH BIRAKAN TERÖRİSTLERE ÖZEL YASA ÇIKARILACAK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.
SUÇA KARIŞMAYAN TERÖRİSTLERE 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK
Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.
KAYYUM SON BULACAK
Kayyum uygulaması kalkacak. Cezaevi gözlem kurulları ile ilgili adım atılacak. Topluma kazandırma kapsamında ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, atılacak adımları belirleyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yıllar öncesinden sinyal veriyor! Uzmanlar tek tek sıraladı: Beyni içten içe tüketen altı belirti
- Hemen o ayarı değiştirin! Kurutma makinesindeki faturayı uçuran o detay
- Zihni genç tutmanın sırrı ondaymış! Kahvaltıların baş tacı: Bir dilim bile yetiyor
- 18 Aralık ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- Evinizde bu eşyalar varsa dikkat! En masum görüneni bile hastalık saçıyor
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?