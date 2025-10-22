Can Holding soruşturmasında tutuklama gerekçesi ortaya çıktı: Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti

Mehmet Kenan Tekdağ ise örgütün medya kanadından sorumluydu ve Can Ailesi ile irtibat ve iltisakları bulunuyordu. Kenan Tekdağ, Park Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık yaptı.

Park Holding bünyesinde bulunan Show TV, Habertürk TV gibi yayın kuruluşlarının Can Yayın Holding'e satılması ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etti.