Can Holding soruşturmasında tutuklama gerekçesi ortaya çıktı: Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Can Holding soruşturmasında aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Üstadı Remzi Sanver'in de olduğu 11 şüphelinin tutuklama sevk yazısı ve hâkimlik kararı ortaya çıktı. Can Grubu ve Mehmet Kenan Tekdağ’ın Ciner Medya Grubu’nun satın alınması sürecinde çıkar birliği içerisinde hareket ettiği tespitinde bulunuldu.
Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulundu. Ticari işlemler ile suç gelirleri birbirine karıştırılarak yasal sistem içine entegre edildi.
Remzi Sanver'in örgütün amacı doğrultusunda örgüt liderleri veya yöneticileri ile amaç ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği belirlendi.
Mehmet Kenan Tekdağ ise örgütün medya kanadından sorumluydu ve Can Ailesi ile irtibat ve iltisakları bulunuyordu. Kenan Tekdağ, Park Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık yaptı.
Park Holding bünyesinde bulunan Show TV, Habertürk TV gibi yayın kuruluşlarının Can Yayın Holding'e satılması ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etti.
Örgüt yöneticilerine bağlı olarak şirketleri fiilen yöneten bir isim olan Kenan Tekdağ, şüpheliler Kenan Can, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın kamuoyunca olumsuz birçok bilgi ve belgeler yer aldığına dikkat çekilen kararda, bu nedenle şüphelilerin etkinliğinin artırılması ve kendilerini PR çalışması (halkla ilişkiler ve tanıtım) yapmaya çalışması nedeniyle Ciner Medya olarak bilinen yayın grubunu satın almaya yöneldiklerine dikkat çekildi.
Ciner Medya Grubu'nun el değiştirmesi süreci, finansal güç, siyasal etki, kamuoyu desteği veya kitle kontrolü elde etmeyi amaçlanan stratejik bir girişim olarak değerlendirildi.
Can Holding'in medya sektörüne giriş yaparak hem kamuoyu nezdindeki etkinliğini artırmayı hem de mevcut ekonomik gücünü meşrulaştırmayı amaçladığına dikkat çekilen kararda, Can Grubu ve Mehmet Kenan Tekdağ'ın Ciner Medya Grubu'nun satın alınması sürecinde çıkar birliği içerisinde hareket ettiği tespitinde bulunuldu.
Tespitlere göre Kenan Tekdağ, Ciner Medya Grubu'nun alınmasında doğrudan finansman sağlamak yerine, para trafiğini yönlendiren, ilişkileri organize eden ve Can Ailesi'nin görünürlüğünü minimize eden bir aracı konumunda hareket etti.
Bu rolüyle, hem medya grubunun satın alınması hem de sonrasında holding yapısı içinde işletilmesi sürecinde kilit aktörlerden biri oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD taşra teşkilatına 1250 kişi alınacak! Başvuru tarihi ne zaman, KPSS şartı var mı? Arama ve kurtarma teknikeri...
- Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı
- Meteoroloji son dakika! Balkanlardan “karambol” geliyor: Kar, sağanak ve fırtına kapıda! 22 Ekim hava durumu raporu
- Ehliyet yenileme bu ay son mu, ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? Cezası ne kadar?
- Geceleri koyun saymaya son: Deliksiz uyutan yemek sırrı
- 2025 Orionid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
- Genç kalmanın sırrı genlerinizde değil! Uzmanlar açıkladı: Bir bardak çay ve sohbet
- ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA | 23 ilçe etkilenecek: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Tıpta yeni bir çağ! Bilim insanlarından umut ışığı: Görmenin anahtarı o teknolojide saklı
- Dünyayı doyuran lezzet! En iyi yemek şehirleri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede
- ŞOK AKTÜEL KATALOG 22-28 EKİM | Bu hafta ŞOK’ta neler var? UGG botlar, dikey süpürge, projeksiyon cihazı…
- BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…