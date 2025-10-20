Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver dahil 11 tutuklama! 88 milyar liralık şüpheli para transferi

Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:24

Soruşturma kapsamında 17 Ekim günü yeni bir operasyon düzenlenmişti Aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ 'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınması kadar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma" , "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

MASON LOCA ÜSTADI DA ARALARINDA Gözaltına alınanlar arasında Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi 'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver dikkat çeken isimlerden biri. Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyordu.

Kenan Tekdağ (A Haber arşiv)

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'in de olduğu şüphelilerden 26'sı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermediği öğrenildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise 'Ev hapsi' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. (DHA)

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan (ahaber.com.tr)

88 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ PARA TRANSFERİ

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan adliye binasının önünde son gelişmeleri aktardı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapıldı. 35 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ama 9 kişi şu an firari. 26 kişi ise adliyeye getirildi. Sabah saatlerinde şahısların işlemleri tamamlandı ve bu kişiler savcı karşısında ifade verecek. İkinci dalga İstanbul merkezli ilde yapıldı.

Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, akaryakıt kaçakçılığı gibi önemli konular var. MASAK raporuna göre de 88 milyar liralık şüpheli para transferi var. Kaynağı belirsiz bir finansal hareket tespit edildi"