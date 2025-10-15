15 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.10.2025 18:57
ABONE OL
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

Can Holding soruşturmasında flaş gelişme!Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör