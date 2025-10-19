Ergene Havzası’nda çevreyi kirletenlere ağır fatura! 106.3 milyon TL ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ergene Havzası'ndaki kirlilikle mücadele kapsamında bölgedeki sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve belediye atık su arıtma tesislerine yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Bu yıl Ergene Havzası'nda gerçekleştirilen 1.152 denetim ile toplam 106 milyon 381 bin 979 TL idari ceza uygulanırken 21 tesisin ise faaliyeti durduruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kirlilik baskısı altındaki Ergene Nehri'ni korumak için denetimler ve caydırıcı cezalarla havzadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık ekiplerince 2025 yılında Ergene Havzası'nda 1.152 adet denetim yapıldı.
Bu denetimlerde tespit edilen 186 uygunsuzluğa karşılık 106 milyon 381 bin 979 TL idari ceza uygulandı ve 21 tesisin faaliyeti durduruldu.
ERGENE HAVZASI'NDA 70 ARITMA TESİSİNE ANİ DENETİM
Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan Ergene Havzası'ndaki denetimlere aralıksız devam eden ekipler, belediyelerin atık su arıtma tesislerini, organize sanayi bölgelerini ve sanayi tesislerini tek tek inceliyor. Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor.
Mobil atık su laboratuvarı bulunan 2 araç ile hem yerinde hem de Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre laboratuvarlarında alınan numunelerin analizlerini gerçekleştiriyor. Analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulanıyor.
FABRİKA BACALARI DA KONTROL ALTINDA
Atık su denetimlerinin yanı sıra, sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarına ilişkin kontroller de yapılıyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Tesislerin mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE 5 BİN 4 TESİSE, 2 MİLYAR 911 MİLYON TL CEZA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 2025 yılında ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise 2 milyar 911 milyon 652 bin TL ceza uygulandı. 373 tesisin de faaliyeti durduruldu.
