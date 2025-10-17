Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu kapsamda soruşturma açılan şirketlere toplam 245 milyon TL para cezası verildi.
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ve/veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.
Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:
- Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6.868.687,93 TL,
- Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'ye 4.328.669,34 TL,
- Argis İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.639.559,26 TL,
- Arven İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3.005.872,07 TL,
- AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye 14.679.230,66 TL,
- Berko İlaç ve Kimya Sanayi AŞ'ye 10.658.807,35 TL,
- Farmatek İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 7.157.257,09 TL,
- Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret AŞ'ye 2.006.516,55 TL,
- İlko İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13.132.372,14 TL,
- Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ'ye 5.487.779,23 TL,
- Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 19.554.056,54 TL,
- Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne 19.225.680,77 TL,
- Pfizer PFE İlaçları AŞ'ye 20.363.501,34 TL,
- Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12.070.002,93 TL,
- Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 79.358.342,19 TL,
- Santa Farma İlaç Sanayi AŞ'ye 17.191.867,98 TL ve
- Servier İlaç ve Araştırma AŞ'ye 8.073.099,54 TL olmak üzere toplamda 244.801.302,91TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?
- Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
- Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?