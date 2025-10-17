17 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza

Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 18:16 Güncelleme: 17.10.2025 18:32
ABONE OL
Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu kapsamda soruşturma açılan şirketlere toplam 245 milyon TL para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ve/veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:
- Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6.868.687,93 TL,
- Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'ye 4.328.669,34 TL,
- Argis İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.639.559,26 TL,
- Arven İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3.005.872,07 TL,
- AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye 14.679.230,66 TL,
- Berko İlaç ve Kimya Sanayi AŞ'ye 10.658.807,35 TL,
- Farmatek İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 7.157.257,09 TL,
- Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret AŞ'ye 2.006.516,55 TL,
- İlko İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13.132.372,14 TL,
- Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ'ye 5.487.779,23 TL,
- Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 19.554.056,54 TL,
- Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne 19.225.680,77 TL,
- Pfizer PFE İlaçları AŞ'ye 20.363.501,34 TL,
- Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12.070.002,93 TL,
- Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 79.358.342,19 TL,
- Santa Farma İlaç Sanayi AŞ'ye 17.191.867,98 TL ve
- Servier İlaç ve Araştırma AŞ'ye 8.073.099,54 TL olmak üzere toplamda 244.801.302,91TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza Rekabet Kurulundan ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör