İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Halaç ailesinde skandallar zinciri!

MİRAS DAVASI



Sabah'ın haberine göre; Halaç Ailesi, halen hem miras hem de şirket hisseleri konusunda hukuk mücadelesi yürütüyor. Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.

İlknur Halaç'ın iddiasına göre, Ömer Halaç'ın kara kaplı bir defteri vardı. O defterde altın giriş çıkışları, ortaklık dengeleri, ticari borçlar yer alıyordu.