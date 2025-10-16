İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Halaç ailesinde skandallar zinciri!
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak, örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı. Vefat eden Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim öldükten sonra kara kaplı defteri ele geçirdiler. Karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.
Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Şirketin, ithal edilen altınları Türkiye'de işlem görmüş gibi gösterip, aslında ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırıcı devlet desteği aldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre toplamda 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi, devlet bu yolla 12 milyon dolar zarara uğratıldı.
MİRAS DAVASI
Sabah'ın haberine göre; Halaç Ailesi, halen hem miras hem de şirket hisseleri konusunda hukuk mücadelesi yürütüyor. Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.
İlknur Halaç'ın iddiasına göre, Ömer Halaç'ın kara kaplı bir defteri vardı. O defterde altın giriş çıkışları, ortaklık dengeleri, ticari borçlar yer alıyordu.
Ömer'in ölümünden hemen sonra bu defterin Özcan Halaç'ın eline geçtiğini, ardından da sırra kadem bastığını söyleyen İlknur Halaç, Ömer'in kardeşleri Özkan ve Özcan'ın altınları başka yerlere aktardığını, 1.5 ila 2 ton altının şirketten çıkarıldığını ileri sürdü.
