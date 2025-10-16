İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth Türkiye’ye geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na resmî ziyarette bulundu" dedi.