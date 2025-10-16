Döviz bürosundaki kara paraların izleri şaibeli CHP kurultayına uzandı!

Emanete bırakıldığı düşünülen para miktarının toplam 4 milyar 808 milyon lira olduğu belirtildi. Taç ve Servet isimli döviz bürolarının gizli depo olarak kullandıkları ofislerdeki para kasalarının, emanetçi kasası olduğu iddia edildi.

Döviz bürolarında 5 milyar liraya yakın ele geçirilen döviz ve kıymetli madenlerin kim tarafından emanet olarak bırakıldığıyla ilgili soruşturma genişletildi. İBB'nin kayıp paraları ile kurultayda dağıtılan paraların da burada emanete bırakıldığı iddiaları üzerine soruşturma genişletildi.