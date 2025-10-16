Döviz bürosundaki kara paraların izleri şaibeli CHP kurultayına uzandı!
Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP Genel Başkanı olduğu şaibeli kurultayda "satın alınanan delege oyları" skandalının ekonomi ayağı gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel lehine sonuçlanması için organize edilen kurultayda dağıtılan 50 milyon doların taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Gizli depolarda ele geçirilen 9 çelik kasadan servet değerinde paralar çıktı. İşte ses getiren haberin detayları...
Operasyonda 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan toplam 4 milyar 808 milyon lira değerinde 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş çıktı.
Kara para soruşturması, İBB'nin kayıp paraları ve CHP'nin kurultayında valizlerle dağıtılan kaynağı belirsiz para soruşturmasına uzandı. Mali Polis, ofis gibi kullanılan gizli depolarda ele geçirilen "emanetçi" kasalardaki paraların kaynağını araştırıyor.
DARPHANE GİBİ...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında Muharrem Dağ'a ait olduğu belirlenen bir şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurtdışına çıkardığı tespit edildi.
50 şüphelinin yakalandığı operasyonda şebekenin yasadışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmaya, şebekenin kara parayı akladığı, yurtdışına gönderdiği İstanbul Laleli'deki adı kurultay sürecinde geçen döviz büroları da girdi.
4 döviz bürosunda bulunan 9 çelik kasaya da el konuldu. CHP'nin 5-6 Kasım 2023'te yapılan kurultayında hafta sonu açtırıldığı öne sürülen döviz bürolarındaki kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.
Emanete bırakıldığı düşünülen para miktarının toplam 4 milyar 808 milyon lira olduğu belirtildi. Taç ve Servet isimli döviz bürolarının gizli depo olarak kullandıkları ofislerdeki para kasalarının, emanetçi kasası olduğu iddia edildi.
Döviz bürolarında 5 milyar liraya yakın ele geçirilen döviz ve kıymetli madenlerin kim tarafından emanet olarak bırakıldığıyla ilgili soruşturma genişletildi. İBB'nin kayıp paraları ile kurultayda dağıtılan paraların da burada emanete bırakıldığı iddiaları üzerine soruşturma genişletildi.
CHP'Lİ İSİM DÖVİZCİLERİ İŞARET ETMİŞTİ
Gazeteci Tolgahan Erdoğan, kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla, 5 Kasım Pazar günü Laleli'de açtırılan 4 tane döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemişti.
Sabah'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli MOBESE kameralarını izlemeye davet ediyorum" demişti.
Taç Döviz - Ats Gold - Karadeniz Döviz - Servet Döviz'in hangi belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını da soran Erdoğan, "Genellikle döviz büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur" demişti.
