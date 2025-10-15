Ateşkes pamuk ipliğinde! İsrail yine tehdit etti: "Sınır kapısını kapatırız!"

Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes, İsrail'in son dakika tehditleriyle bir kez daha pamuk ipliğine bağlandı. Ölü rehinelerin teslim edilmemesi durumunda Refah Sınır Kapısı'nı kapatma tehdidinde bulunan katil İsrail, barış umutlarını dinamitlemeye çalışıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde ateşkesin ne kadar hassas bir dengede durduğunu ve İsrail'in en ufak bir bahaneyle yeniden saldırabileceğini vurguladı.

"ATEŞKES ÇOK KIRILGAN, PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI BİR SÜREÇ!"

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sahadaki durumu değerlendirirken ateşkesin her an bozulabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in ve hatta Amerika'nın tehditlerinin devam ettiğini belirten Kurşun, sürecin ne kadar hassas olduğunu, "Zaten bu ateşkesin çok kırılgan olduğunu herkes biliyor Gökhan. Yani pamuk ipliğine bağlı olan bir süreçten bahsediyoruz. En ufak bir şeyde yine İsrail tehdit ediyor. Hatta Amerikan Başkanı bile tehdit ediyor. Yani Hamas silah bırakmazsa işte yakarız, yıkarız, orayı cehenneme çeviririz. Netanyahu da aynı şekilde." ifade etti.

İSRAİL'İN YENİ TEHDİDİ: "ÖLÜ REHİNELERİ ALMAZSAK REFAH'I KAPATIRIZ"

Kurşun, İsrail'in ateşkesi sabote etmek için her türlü bahaneyi kullandığını belirtti. Hamas'ın elindeki ölü rehineleri bir koz olarak masaya süren İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nı kapatma tehdidiyle insani yardımları engellemeye çalıştığını ifade etti ve "Dün de İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama yapıldı. İşte ölü rehineler var şu anda Hamas'ın elinde. Onu koz olarak kullanıyor. Yani 'ölü rehinelerimizi almazsak işte Refah Sınır Kapısı'nı kapatırız' gibisinden. Dolayısıyla çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. En ufak bir şeyi bahane eden bir İsrail var" dedi.